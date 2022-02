Teresa Langella problemi di salute dopo vaccino/ Uomini e Donne “Oggi visite mediche”

Anche Teresa Langella ha avuto problemi di salute dopo la vaccinazione anti Covid. Dopo Serena Enardu, un’altra ex tronista di Uomini e Donne ha avuto una reazione un po’ diversa da quelle che solitamente insorgono dopo aver ricevuto il vaccino. La cantante e attrice, infatti, su Instagram ha spiegato che da poco le è stata somministrata la terza dose. Niente febbre o dolori muscolari tra gli effetti collaterali che ha riportato, ma una strana reazione. La fidanzata di Andrea Del Corso ha ammesso che si sono ingrossati i linfonodi ascellari.

Per questo motivo Teresa Langella ha subito prenotato visite e analisi specifiche, con l’intenzione di capire l’origine del problema e affrontarlo nel modo più appropriato. Ma la 28enne è sempre molto attenta alla sua salute. Ad esempio, in passato ha sofferto di ansia e attacchi di panico. L’ex tentatrice di Temptation Island recentemente aveva anche parlato di un’altra questione delicata, la vicenda delle molestie di un chirurgo a cui si era rivolta per un intervento di mastoplastica additiva.

TERESA LANGELLA “DOPO LA TERZA DOSE DEL VACCINO…”

«Oggi ho un paio di giri da fare, visite mediche, ecografia, analisi… Dopo il vaccino non ho avuto febbre, ma l’unica cosa è che mi si sono infiammate e ingrossati i linfonodi ascellari. Quindi, voglio tenere sotto controllo questa cosa», ha dichiarato Teresa Langella nelle Instagram Stories. Ha anche voluto rassicurare i suoi fan: «Leggevo che è successa la stessa cosa a moltissime ed è normale che accada. Essendo io paranoica e un tantino ipocondriaca… Voglio tenere tutto sotto controllo».

Niente di allarmante, dunque, per l’ex tronista di Uomini e Donne. Per quanto riguarda invece la sua storia d’amore con Andrea Dal Corso, procede a gonfie vele. I due sognano un futuro insieme, quindi matrimonio e figli, ma per ora non ci sono sviluppi in tal senso. Nel frattempo, Teresa Langella ha colto l’occasione per unirsi alle voci di chi sui social sta chiedendo la fine della guerra in Ucraina e Russia.

