Teresa Langella/ “Soffrivo d’ansia, credevo di morire e correvo all’ospedale!”

Teresa Langella ha raccontato agli estimatori di avere sofferto per un lungo periodo di fortissimi attacchi di ansia. L’ex tronista attualmente fidanzata con Andrea Dal Corso, ha avuto modo di parlarne con i fan tramite Instagram, social network molto usato da ex protagonisti di Uomini e Donna da oggi influencer (anche se la campana sogna un futuro nella musica). Le crisi di ansia costringevano la Langella a correre in ospedale, per la paura di potere morire da un momento all’altro. “Ho sofferto di ansia e ogni tanto torna. In passato, quasi due volte al mese, correvo all’ospedale urlando ai miei genitori che non ce l’avrei fatta”. Successivamente ha aggiunto: “Assurdo, era terribile. Il cuore a mille, respiravo a malapena ed era come se il sangue nelle vene scorresse a una velocità tale da avere solo pochi secondi di vita. Poi un giorno un dottore mi disse: “Vuoi davvero continuare così, rischiando che ti venga davvero un malore?”. Ricordo ancora le mie parole, sempre le stesse: “Ma non sono io, è la mia testa”. Ecco. La risposta era tutta lì”.

Teresa Langella: “Soffrivo di ansia, mi sentivo morire!”

Teresa Langella è tra le ex protagoniste di Uomini e Donne più amate degli ultimi tempi. Durante il suo trono, la puntata serale dedicata alla scelta l’aveva vista ricevere un “no” da parte di Andrea Dal Corso, per la paura di potersi sbilanciare con lei. Successivamente l’ex volto di Temptation Island, ha giocato tutte le sue carte per poterla riconquistare. “Riconquistare Teresa è stato durissimo. Un giorno le ho fatto recapitare una pizza a forma di cuore e lei l’ha lanciata dalla finestra. Un’altra volta un mazzo di fiori e lei lo ha rispedito al mittente. L’ho seguita ovunque, mi sono fatto trovare sotto casa sua, sotto l’albergo dove alloggiava, dalle sue amiche. È stata una corsa in lungo e in largo per l’Italia ma a fine marzo lei ha capitolato e ci siamo baciati. È stato il giorno più bello della mia vita”, ha raccontato Andrea tra le pagine del settimanale DiPiù. Oggi la coppia è più unita ed innamorata che mai.

