TERESA MAGNI, CHI È COMPAGNA LEONARDO PIERACCIONI/ Lui “Bella e brava, ma come attrice…”

Leonardo Pieraccioni parla a Verissimo di Teresa Magni, la sua compagna. I due stanno insieme da quattro anni, ma hanno sempre mantenuto grande riserbo sulla loro relazione. Lontana dal mondo del cinema e dello spettacolo, Teresa Magni appare però nel nuovo film del regista per un caso. «Sul set è arrivato il direttore di produzione che mi ha detto che la cavallerizza non poteva venire. Ho guardato la mia fidanzata e le ho detto di venire. Poi l’ha fatto e tutti capiranno che è una raccomandata».

Leonardo Pieraccioni a proposito dell’apparizione della compagna Teresa Magni nel suo film racconta: «È brava e bella, ma come attrice… Aveva una battuta, ma era così emozionata che non era naturale. Era la prima volta e ha detto che non lo farà mai più. Mi ha chiesto di tagliarla dal film, invece l’ho lasciata». (agg. di Silvana Palazzo)

Teresa Magni, chi è la compagna di Leonardo Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni sarà tra gli ospiti della prima puntata esclusiva di Verissimo 2024, domenica 7 gennaio, per parlare del suo nuovo film “Pare parecchio Parigi” ma indubbiamente ci sarà spazio anche per delle news in merito alla sua grande storia d’amore con la compagna Teresa Magni.

Teresa Magni, classe 1981, è una donna di Firenze, ben lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo, innamorata dei suoi Chihuahua e di sua figlia Anna, nata da una precedente relazione. Leonardo e Teresa stanno insieme da più di 4 anni e attualmente convivono, tranne nei fine settimana, giorni che l’attore dedica a pieno alla figlia Martina, avuta con l’ex moglie Laura Torrisi. Nonostante gli anni d’amore, i due hanno voluto essere cauti, d’altronde la rottura tra la Torrisi e Pieraccioni fece scalpore sui giornali, per questo motivo la loro storia è venuta a galla pubblicamente solo nel 2022. Ad accomunare l’attore e la compagna sono l’amore per Firenze, per l’arte, per i viaggi e per l’ironia ma per il resto la vita di Teresa è molto lontana da quella del compagno, pur non sapendo molto sul suo lavoro attuale, anni fa Leonardo Pieraccioni aveva rivelato che la sua fidanzata vendeva capsule di caffè, sottolineando la sua semplicità e l’amore spontaneo, nato a debita distanza dal mondo dello spettacolo.

Leonardo Pieraccioni e Teresa Magni: tra i progetti futuri c’è anche il matrimonio?

Prima di conoscere Teresa Magni, Leonardo Pieraccioni era molto scettico sulla possibilità di potersi nuovamente innamorare; la rottura con Laura Torrisi aveva segnato molto l’attore e ironicamente, come riporta Vanity Fair aveva dichiarato: “Non ci riesco più ad innamorarmi, anche se i miei amici mi dicono che arriverà una botta alla Tyson. Io l’aspetto, ma non ci credo un granché”.

Dopo il primo incontro con la compagna Teresa Magni, su cui c’è ancora un alone di mistero, Pieraccioni ha dovuto ricredersi perché oggi è innamoratissimo, ma che progetti hanno per il loro futuro? Il matrimonio sembra un’opzione improbabile ma l’amore è in grado di smuovere grandi cose, l’attore infatti a Vanity Fair ha dichiarato: “Il matrimonio è una maratona di 50 km. Bisogna avere fiato e testa per superare i momenti critici. A me dopo qualche curva mi si rompono i lacci delle scarpe. Non supero i tre anni. Non è un fatto di età, ho una sorta d’infantilismo, corro il rischio della sindrome da Peter Pan. Io ci parlo con i miei amici sposati, al 90 per cento sono separati. Poi si risposano e si riseparano. Ho la resistenza di una formica zoppa. Ma forse è vero fino a un certo punto, sto da quattro anni con Teresa”.

