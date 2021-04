Teresa Magni, fidanzata Leonardo Pieraccioni/ “Ritrovato il sorriso e la serenità”

Teresa Magni è la fidanzata di Leonardo Pieraccioni, il regista ed attore toscano tra i più amati dal pubblico italiano. Un grande amore quello nato tra il regista de “Il Ciclone” e questa bellissima ragazza mediterranea di cui però si conosce davvero poco. Tre anni fa alcuni giornali di gossip hanno lanciato la notizia con tanto di foto che paparazzavano il simpaticissimo regista in compagnia della sua nuova fiamma. A distanza di tre anni la coppia è ancora oggi felice ed innamorata. Si tratta di un nuovo importante amore per Pieraccioni dopo la fine della relazione, durata cinque anni, con la ex compagna Laura Torrisi. A stupire i fan e i più curiosi è stata proprio la somiglianza tra la Magni con la ex compagna del regista: entrambe more con capelli lunghi ed occhi scuri. La coppia è molto unita e felice nonostante la differenza di età: ben 16 sono gli anni che separano il regista dalla bella Teresa.

Chi è Teresa Magni, la fidanzata di Leonardo Pieraccioni

Classe 1981, Teresa Magni ha 40 anni mentre Leonardo Pieraccioni ne ha 56. Entrambi toscani, Teresa è una ragazza molto discreta e riservata e di fatti si conosce davvero poco sulla sua vita privata. Non è dato sapere né cosa fa nella vita né tantomeno la sua città di origine. Teresa Magni e Leonardo Pieraccioni, infatti, vivono la loro storia d’amore lontani dal clamore mediatico e dal gossip. Di più sulla donna possiamo dirvi che ha una figlia di nome Anna nata da una precedente relazione. Infine dalle pagine del settimanale Di Più che ha pubblicato alcune foto delle coppia, a parlare sono alcuni amici vicini alla coppia che hanno commentato così il loro amore: “Leonardo è innamoratissimo della sua bella Teresa. E ha finalmente ritrovato il sorriso e la serenità sentimentale che aveva perduto dopo la fine del legame con Laura Torrisi”.

