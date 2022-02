Teresa Magni, fidanzata Leonardo Pieraccioni/ Un’altra toscana per il regista dopo…

Questa sera va in onda la puntata di “Tali e Quali” dello scorso 29 gennaio che era stata posticipata e la prima serata di Rai 1 sarà l’occasione di vedere il regista Leonardo Pieraccioni nel parterre di giudici dello show assieme a Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Non solo: contemporaneamente i riflettori si accenderanno anche su Teresa Magni, la fidanzata del 57enne sceneggiatore e comico originario di Firenze. Ma cosa sappiamo dell’ultima compagna di Pieraccioni, entrata nella sua vita dopo la rottura con Laura Torrisi.

Andiamo con ordine: al termine della lunga relazione, da cui era nata anche Martina, annunciata nel 2014 con la Torrisi, Pieraccioni si è legato sentimentalmente a Teresa Magni, una donna che a differenza della precedente compagna è più lontana dai riflettori; forse, questo risponde anche alla volontà della stessa coppia di mantenere un certo riserbo sulla loro relazione e anche se oramai si tratta di una storia che dura da oltre due anni sono rare le sortite social dei due. Quello che si sa di certo sulla Magni è che, essendo nata nel 1981, ha 16 anni di meno del cabarettista toscano: una forte differenza di età che pare non aver minato la nascita della loro storia d’amore e la loro felicità.

TERESA MAGNI, CHI E’ LA FIDANZATA DI LEONARDO PIERACCIONI?

Di Teresa, stando alle sempre puntuali cronache di gossip, sappiamo che è già madre di una figlia, al pari di Leonardo nata da una precedente relazione: la 41enne inoltre lavora come hair stylist proprio in quel di Firenze e, a parte uno scoop fatto dal magazine “Diva & Donna”, che l’aveva immortalata in spiaggia assieme al suo compagno, pare stare a debita distanza sia dai paparazzi sia dagli eventi mondani. A quanto pare, inoltre, i due non conviverebbero ancora, anche se a riguardo non vi sono notizie certe: di sicuro c’è che il buon Pieraccioni dopo la Torrisi (catanese di nascita ma pratese d’adozione) sembra preferire le donne della sua terra.

Inoltre la Magni, al pari del regista, pare sia una appassionata di sport anche se di tutti questi dettagli non vi è traccia nei suoi profili social, sui quali Teresa posta qualcosa molto raramente e in cui si legge solo “mamma di Anna” orgogliosamente nella bio. Tuttavia, proprio negli ultimi tempi la diretta interessata ha cominciato a pubblicare alcuni scatti assieme al suo Leonardo, sia in giro sia in ambito casalingo, con tanto di cuoricini. Che siano i segnali di una qualche svolta nella loro relazione oppure di un voler maggiormente mostrarsi al pubblico dei social dopo anni di amore vissuto tutelando la rispettiva privacy?

