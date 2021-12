Teresa Magni, la fidanzata di Leonardo Pieraccioni/ Di nuovo felice dopo Laura Torrisi

A distanza di qualche anno dalla fine della relazione con Laura Torrisi, mamma di sua figlia Martina, il cuore di Leonardo Pieraccioni è finalmente tornato a battere. Il regista e attore ha infatti ritrovato la serenità al fianco di Teresa Magni, una donna particolarmente riservata che non ama comparire davanti ai riflettori.

La frequentazione tra i due sarebbe iniziata ormai da un paio d’anni, ma raramente si scambiano dediche appassionate sui social come fanno spesso moltre altre coppie. Alcuni utenti hanno inevitavilmente notato la grande somiglianza tra l’ex concorrente del “Grande Fratello” e l’attuale compagna.

Chi è Teresa Magni: il nuovo amore di Leonardo Pieraccioni

Teresa Magni ha saputo entrare in punta di piedi nel cuore di Leonardo Pieraccioni ed è riuscita a farlo capitolare dopo anni di “singletudine“. Tra i due ci sono ben 16 anni di differenza (lei è nata nel 1981), ma questi almeno per ora non si notano. Al pari del compagno, anche lei ha una figlia, Anna, nata da un precedente legame. Questo è per ora il motivo principale che li ha spinti a rinunciare alla convivenza, ma non è escluso che i piani della coppia possano cambiare al più presto.

A unirli c’è anche la comune passione per lo sport. Entrambi, infatti, amano frequentare il Circolo del Tennis di Scandicci, dove erano stati sorpresi dai fotografi del settimanale ‘Oggi’. Lei ama essere indipendente e lavora da tempo in un negozio di parrucchiera.

