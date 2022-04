Teresa Magni, la fidanzata di Leonardo Pieraccioni/ È arrivato il debutto social

Chi è Teresa Magni

Mantenere inalterata la fiducia nell’amore dopo la fine di una storia importante, soprattutto quando da questa è nata una figlia, non è mai semplice, ma quando questo accade si può tornare a essere felici. Ed è quello che è successo a Leonardo Pieraccioni, che si è innamorato nuovamente dopo avere dato l’addio a Laura Torrisi, la mamma della sua adotata figlia Martina. L’attore è ora fidanzato co Teresa Magni, anche lei di origine toscana e con una figlia nata da un precedente matricmonio, che condivide con lui la volontà di tutelare il più possibile il loro rapporto lontano dalle attenzioni dei curiosi.

Non a caso, è davvero rarissimo riuscire a trovare immagini dei fotogeafi che li riguardano. I due sono profondamente innamorati, ma non desiderano lasciarsi andare a dichiarazioni sensazionalistiche, l’unica cosa importante è quello che ognuno di loro prova per l’altro.

Leonardo Pieraccioni: dallo scetticismo all’amore per Teresa Magni

Fino a qualche anno fa Pieraccioni sembrava convinto di non innamorarsi più, intenzionato a dedicare attenzioni esclusivamente alla sua Martina. Le sue parole non lasciavano spazio a grandi interpretazioni: “Sono un pensionato dei sentimenti. Non ci riesco più, nche se i miei amici mi dicono che arriverà una botta, alla Tyson. Io l’aspetto, ma non ci credo un granché”.

E invece Teresa sembra essere riuscita in un impresa che il diretto interessato credeva impossibile. A dimostrazione di come questa donna debba evidentemente avere qualcosa di speciale. Teresa sembra essere riuscita a entrare in punta di piedi nel cuore di Leonardo, che ora ha deciso di non nascomdersi più e ha voluto presentarla anche sul suo profilo social. Anche in questo caso, tanto per cambiare, aveva usato l’ironia che da sempre lo contraddistingue. “Chi è quel bischero alle spalle?“, aveva scritto. “Ho una fidanzata burlona che mi fotografa sempre nei momenti che non voglio ricordare“, aveva commentato scherzando una vecchia foto pubblicata della compagna, in cui lui appare di schiena in occasione del suo 56esimo compleanno. Recentemente ha osato ulteriormente, arrivando a scrivere: “Ho una fidanzata burlona che mi fotografa sempre nei momenti che non voglio ricordare“. Insomma, ormai il ghiaccio è rotto anche sul web.

