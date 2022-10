Teresa, Michele, Marco: moglie e figli Enrico Montesano/ Terzo matrimonio dopo che…

Teresa Trisorio, il terzo matrimonio di Enrico Montesano

Teresa Trisorio è la moglie del celebre attore comico Enrico Montesano, attualmente impegnato da Milly Carlucci con la nuova edizione di Ballando con le Stelle, dove gareggia come concorrente. Come anticipavamo, per quanto riguardo l’aspetto sentimentale, l’attore romano è felicemente sposato. Dopo il primo matrimonio con Marina Spadaro, la mamma di suo figlio Mattia, e quello con Tamara Moltrasia, nel 1992 si è sposato per la terza volta con Teresa Trisorio, la persona che ancora oggi è al suo fianco e di cui è ancora innamoratissimo. Di lei non non vi sono moltissime informazioni, ma per certo sappiamo che non fa parte del mondo dello spettacolo e che è abbastanza “allergica” ai riflettori del gossip.

Teresa Trisorio, moglie di Enrico Montesano: dal loro amore i figli Michele Enrico e Marco Valerio

Teresa Trisorio, dunque, non è molto vicina al mondo dello spettacolo, ma è la prima tifosa di suo marito Enrico Montesano e lo sostiene in ogni sua iniziativa. Per quanto riguarda la loro storia d’amore, l’attore capitolino ha raccontato che si sono conosciuti agli inizi degli anni ’90, poi si sono sposati. Da allora il loro amore procede a gonfie vele. Infatti sono nati altri due figli: Michele Enrico nel 1996 e Marco Valerio nel 1997. I due ragazzi hanno ricalcato le orme del papà, quindi sono diventanti entrambi attori e condividono il palcoscenico con Enrico. Tornando a Teresa, non ha alcun social, ma di tanto in tanto appare in qualche scatto pubblicato dal marito su Instagram.

