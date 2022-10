Teresa Trisorio, chi è la moglie di Enrico Montesano e figli/ Il primo incontro a Roma poi…

Teresa Trisorio e Enrico Montesano: il primo bacio

Teresa Trisorio è la moglie di Enrico Montesano. Dall’incontro nei primi anni ’90 al grande amore. La coppia ha due figli. Tutto è iniziato a Roma dove la coppia si è scambiata il primo bacio. A distanza di tantissimi anni da quel primo indimenticabile bacio, Enrico e Teresa sono tornati proprio dove tutto è cominciato. La coppia, infatti, si è scambiata un tenerissimo bacio in Via Veneto a Roma come ha rivelato il comico e conduttore televisivo: “è qui che ci siamo scambiati il primo bacio”. Un grande amore quello tra Teresa Trisorio e Enrico Montesano si sposati nel 1992. Dal loro amore sono nati due figli: Michele Enrico nel 1996 e Marco Valerio nel 1997, che sono attori e lavorano col padre in teatro.

La coppia ha trascorso diversi momenti di difficoltà, come del resto capita a tutti, ma con il loro amore sono riusciti a superarli restando uniti e lasciandosi alle spalle un momento di crisi.

Enrico Montesano, le ex prima della moglie Teresa Trisorio

L’incontro tra Enrico Montesano e Teresa Trisorio è stato nei primi anni ’90 poco dopo la separazione del comico e conduttore televisivo dalla prima moglie Tamara Moltrasia. Prima di lei, Montesano è stato legato a Marina Spadaro, madre del primogenito Mattia nato il 12 giugno 1986, che da anni lavora in ambito cinematografico come direttore della fotografia, produttore e non solo. Successivamente Enrico Montesano si è sposato con Tamara Moltrasio. Dal loro amore sono nati Lavinia, Tommaso ed Oliver.

Infine è arrivata Teresa Trisorio che ha sposato il 13 aprile 1992. Proprio Montesano parlando del suo ruolo di padre ha detto: “è difficile essere un bravo genitore. Io sono stato un padre separato, con tutte le difficoltà del caso”. L’attore, nonostante le mille difficoltà, ha trasmesso ai figli l’amore per il teatro e per il mondo del cinema.

