Teresa Trisorio, moglie Enrico Montesano/ “Il nostro primo bacio…”

Teresa Trisorio è la moglie di Enrico Montesano, il comico e conduttore televisivo che proprio con la sua amata è tornato in un luogo per loro davvero speciale. La coppia, infatti, è stata paparazzata in pieno centro a Roma intenti a scambiarsi un tenerissimo bacio in una delle strade più belle della città eterna. Si tratta di Via Veneto, la strada che ha segnato l’inizio del loro amore visto che la coppia proprio lì si è scambiata il primo bacio come ha raccontato proprio Enrico Montesano: “è qui che ci siamo scambiati il primo bacio”.

Un’emozione che la coppia ha voluto rivivere per l’occasione con tanto di fotografie scattate da Rino Barillari, il re dei paparazzi. Un grande amore quello tra Enrico Montesano e Teresa Trisorio che sono legati da più di 29 anni, anche se non sono mancati di momenti di grande difficoltà. Per fortuna ad aiutarli a superare questi problemi è stato l’arrivo dei figli Michele Enrico e Marco Valerio.

Teresa Trisorio, moglie e manager di Enrico Montesano

Teresa Trisorio e Enrico Montesano si sposati nel 1992. La donna ha un ruolo molto importante nella vita del comico ed attore visto che è diventata la sua manager balzando alla cronaca per un momento particolare: durante la messa in onda del programma cult Fantastico, la donna ha esorcizzato gli studi dalla presenza di una forza oscura. E’ la fine degli anni ’90 e circola questa voce che negli studi e nei camerini del programma c’è la presenza di qualcosa di oscuro.

Allora Teresa decide, come è stato raccontato e riportato da Adnkronos, di ricoprire con ben otto chili di sale tutto lo studio e i camerini per esorcizzare questa oscura presenza. Un gesto che, manco a dirlo, divenne cult in quell’edizione al punto da diventare oggetto di discussione su tutti i giornali del tempo.

