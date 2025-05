Teresanna Pugliese senza freni all’Isola dei Famosi 2025. Non si può dire che la naufraga non sia schietta e sincera, soprattutto quando si tratta dei suoi compagni d’avventura. Così è accaduto nelle ultime ore nei confronti di Alessia Fabiani, per la quale ha apertamente dichiarato di non provare simpatia. Finita nel mirino di attacchi da parte di alcuni Senatori, Teresanna ha ammesso di aver tentato di creare rapporti con tutti loro tranne che con due: Alessia Fabiani e Mario Adinolfi “perché con loro non ho alcun punto in comune.”, ha fatto sapere.

Quando Fabiani le ha allora chiesto il motivo di quest’affermazione, Teresanna non le ha mandate a dire: “Non sei una persona corretta e preferisco non parlare con te. – ha tuonato – Qui sei una persona e in puntata ne sei un’altra. Qui sei la governante e l’ancella di Mario, nient’altro che questo!”

Alessia Fabiani replica a Teresanna Pugliese all’Isola dei Famosi 2025: “È gelosa che preferisco la cultura di Mario a lei?”

Parole pesanti quelle della naufraga contro Alessia, che non è però rimasta in silenzio, anzi, alle telecamere dell’Isola ha detto: “Si espone platealmente, fa la sceneggiata con tutti, ma poi non ha la sostanza per sostenere queste discussioni. Lei è forse gelosa del fatto che io preferisca la cultura di Mario al suo discutere del nulla? Mostra disinteresse e superiorità!” Ma la discussione si è accesa anche tra le due dirette interessate, quando l’ex letterina ha spiegato le motivazioni della sua vicinanza a Mario: “Io penso come una madre, penso a lui come a una persona che ha delle difficoltà fisiche no che ha dei privilegi come il letto!” Ma Teresanna è ben lontana dal credere alle sue spiegazioni: la naufraga è certa che quella di Alessia sia solo una strategia di gioco.