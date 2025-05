Primi dissapori all’Isola dei Famosi 2025 tra i concorrenti dell’ormai ex gruppo dei Giovani e alcuni Senatori. I due gruppi, com’è noto, si sono uniti, ma Teresanna Pugliese ha già trovato grandi differenze nella gestione del cibo. “Di là davano sempre i pezzi di cocco più grandi alle donne e sempre prima a noi, e così anche col riso. Poi, al secondo giro di riso a noi, se rimaneva a loro.”, ha raccontato l’ex tronista di Uomini e Donne alle nuove compagne d’avventura, facendo riferimento alle divisioni del cocco fatte in quel momento da Dino Giarrusso.

Isola dei Famosi, Teresanna in crisi: "Quest'edizione è più dura delle altre"/ "Non me l'aspettavo così"

Sentitosi offeso da queste parole, Dino si è poi sfogato alle telecamere dell’Isola dei Famosi: “Mi sono pure ferito a un dito per tagliare il cocco che hanno mangiato tutti, e mi sento dire, da chi mangiava il cocco che avevamo tagliato, una sequela di attacchi, insulti e accuse. – ha esordito – Se Teresanna arriva qui e al primo minuto dell’Isola attacca frontalmente, con un pretesto qualunque, me e poi Mario, questo qualifica lei, la sua difficoltà, non la mia.”

Teresanna innamorata all'Isola dei Famosi 2025? Sguardi hot con il concorrente/ E il marito Giovanni Gentile?

Dino Giarrusso nel mirino di Teresanna e Antonella Mosetti all’Isola dei Famosi 2025: “Cattiveria”

Il botte e risposta ha portato ad un vero e proprio scontro, durante il quale Dino ha accusato Teresanna di essere aggressiva: “Hai un tono aggressivo e sgradevole di cui non ti rendi conto, dovresti essere rispettosa. Devi rispettare le opinioni altrui, non sei la verità”. Pugliese non è però rimasta in silenzio, anzi ha risposto a tono: “Tu ce l’hai basso ma molto più tagliente e offensivo!”

Le parole di Dino hanno infastidito anche Antonella Mosetti che, prima di abbandonare l’Isola, ha attaccato a sua volta il giornalista, accusandolo di sentirsi “sto cazz*”. Poi, alle telecamere dell’Isola, ha detto: “Non mi piace Dino che è uno che ti chiede mille favori si alliscia come i serpenti e poi appena può ti becca con la cattiveria. Ho un modo fastidioso e cattivo, non guardi neanche l’età delle persone!”

Giovanni Gentile, chi è il marito di Teresanna Pugliese/ "Evitiamo le cose pericolose e ci reinventiamo"