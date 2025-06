Ad un passo dalla finale dell'Isola dei Famosi 2025 scoppia una nuova lite tra Teresanna Pugliese e Omar Fantini: cos'è successo

Non basta l’aria di finale e, dunque, di addio a placare gli animi dei concorrenti ancora in gara all’Isola dei Famosi 2025. Nonostante manchino pochissimi giorni alla chiusura di questa edizione, alcuni naufraghi continuano a punzecchiarsi, finendo col litigare. È il caso di Omar Fanini e Teresanna Pugliese, protagonisti di un ennesimo scontro causato dal cibo.

È stato l’ormai ex leader dell’Isola a stuzzicare la naufraga, facendole notare che, pur essendo ormai la cuoca del gruppo, ha sempre bisogno di tanti aiutanti perché è abituata a comandare gli altri. Una critica che Teresanna ha respinto, spiegando che quando ha chiesto aiuto è stato solo perché aveva qualche problema fisico. Omar è però rimasto della sua idea, punzecchiando col sorriso la naufraga che si è allora infuriata. Da qui la lite.

Teresanna è infatti sbottata contro Omar, accusandolo di essere sempre pronto a criticarla: “Perché provi gusto nel denigrarmi ogni volta in quello che faccio? Quando io lavo la pentola benissimo non vengo qui a dirti che non l’hai saputa lavare! Io non dico niente!”, ha tuonato la concorrente dell’Isola dei Famosi, che si è poi sfogata anche con Mario Adinolfi, raccontandogli l’accaduto: “È davvero inopportuno al terzo giorno della finale! Pensavo che me la sarei scampata con attacchi gratuiti, giudizi fuori luogo… ma Omar ha il problema con me, l’hanno capito tutti!”. Dal suo canto, Fantini l’ha definita permalosa, una persona alla quale non si può criticare nulla: “Lei è così, mentre sta cucinando chiama l’aiuto di 8 persone. La chef che dà ordini! Io sono permaloso, ma tu ogni cosa che le dici parte un fuoco d’artificio!”, ha dichiarato, chiudendo il discorso.

