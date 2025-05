Ancora scontri tra Teresanna Pugliese e il gruppo dei Senatori all’Isola dei Famosi 2025. Dopo esser stata via per alcuni accertamenti medici, la naufraga ha fatto ritorno a Playa Dos dove, dopo l’iniziale accoglienza, è finita al centro di nuove critiche del gruppo, questa volta partite dall’utilizzo dello shampoo. È stata Patrizia Rossetti a rimproverare lei e l’amica Chiara Balistreri per aver utilizzato l’acqua e lo shampoo in modo scorretto, cosa che entrambe hanno però smentito.

Poco dopo, anche Omar Fantini si è lamentato del comportamento delle due ragazze e di Teresanna in particolare: “Il problema è che per qualsiasi cosa sono comunque rimasti i due gruppi, non si sono assolutamente integrate. – ha dichiarato il leader in confessionale – Mi dispiace perché quando Teresanna era via, Chiara si è integrata col gruppo, appena è tornata, si sono emarginate”.

Di fronte alle accuse, Teresanna Pugliese ha risposto a tono: “È un colpo basso: – ha tuonato alle telecamere dell’Isola dei Famosi 2025 – se mi fossi trovata in un gruppo in cui tutti sono contro una persona, avrei alzato la mano e avrei detto ‘Così non è giusto’. Invece mi sono trovata coi mitra puntati contro. Da qualche giorno che sto su quest’isola mi sento un’estranea e un’intrusa, devo stare lì a dire ‘posso, grazie…’.” Per la naufraga, “Non c’è proprio la predisposizione”, nonostante abbia provato a creare un legame con molti compagni d’avventura. Dopo lo scontro, Teresanna si è isolata con Chiara ed è crollata in lacrime: “Si sono messi tutti contro di me, – ha tuonato l’influencer – non si fa così, e nessuno che ha detto ‘calma, cerchiamo di non attaccarla tutti’. Noi ci emarginiamo? Sono loro che hanno un problema con noi, non noi con loro.” ha quindi concluso.