Il cambio del leader all’Isola dei Famosi 2025 e l’arrivo di nuovi concorrenti giovani nel gruppo si sta già facendo sentire. Teresanna Pugliese ha conquistato la corona da leader prendendo il posto di Omar Fantini, e i dissapori presenti con alcuni dei concorrenti senior tornano subito a galla, come quelli con Dino Giarrusso. Il primo cambiamento della naufraga in qualità di leader è affidare la divisione del riso a Patrizia Rossetti, togliendola proprio a Dino.

“Secondo me il porzionamento va fatto da chi cucina e ha anche occhio in queste cose”, ha dichiarato Teresanna, facendo leva su alcuni errori commessi proprio da Dino in questa attività nei giorni scorsi. Quando ha però fatto presente il cambiamento a Giarrusso, quest’ultimo si è risentito, sfogandosi poi con le telecamere dell’Isola dei Famosi e dicendo che, nel metodo ora adottato dalla nuova leader e dalla Rossetti, “il riso finirà prima e non basterà per tutti i giorni”.

Motivo per il quale si è comunque avvicinato alle donne quando stavano dividendo il riso per la settimana, dando le sue indicazioni. Un atteggiamento che ha infastidito non solo la leader Teresanna, ma anche la sua amica Chiara Balistreri e Cristina Plevani, presenti durante il fatto. “Io ho nominato Patrizia perché me l’ha chiesto ma avrei voluto nominare Dino, la sua pignoleria spesso mi urta!” ha tuonato la Plevani. “Io non lo sopporto!” ha invece aggiunto Chiara parlando con Jay Lillo, a cui ha ammesso di mal vedere Dino a causa dei suoi atteggiamenti. Giarrusso è insomma finito nel mirino delle critiche all’Isola.