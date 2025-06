Teresanna Pugliese e Dino Giarrusso hanno discusso in maniera molto accesa a L’Isola dei Famosi 2025, creando non poco scompiglio in quel di Cayo Cochinos. Infatti, proprio nel pomeriggio di ieri si sono messi a litigare rifilandosi parole che hanno turbato l’ego di entrambi. Ma la miccia è scoppiata dopo che Patrizia Rossetti, Mirko Frezza, Cristina Plevani e la stessa Teresanna si trovavano a fare il bagno in acqua e nel frattempo si confrontavano vicendevolmente rispetto a Dino Giarrusso.

Tra i naufraghi c’è chi lo trova egocentrico: “Ragazzi lui è sfasato forte, ha bisogno di andare in terapia seria”, ha esordito Teresanna Pugliese: “Lui è un classista, ma è un uomo frustrato”. L’ex Uomini e Donne ritiene che Dino si vanti troppo dei suoi titoli di studio, dei libri e delle canzoni che ha scritto, criticandolo per essere – secondo lei – approdato all’Isola 2025 solo e soltanto per farsi pubblicità: “Può sapere tutte le cose del mondo, ma non è una persona saggia“, continua Teresanna riferendosi anche al fatto che il giornalista continua a vantarsi su tutto. Peccato che Dino Giarrusso abbia sentito tutto mentre si trovava sulla spiaggia.

Lite tra Teresanna e Dino Giarrusso, volano stracci: “Parli tu che hai fatto Uomini e Donne…”

Dino si è buttato in acqua per rispondere alle frasi che Teresanna ha pronunciato su di lui. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo ritiene un uomo egocentrico che è arrivato nel reality di Canale 5 solo per vantarsi: “Ma che modi sono questi? Ci dobbiamo insultare? E tu Teresanna non sei superiore a nessuno”, ha risposto il giornalista, “Se pensi che sono egocentrico dillo, ma ci sono modi e modi, ma poi io egocentrico? Hai parlato tu che hai fatto Uomini e Donne“. A quel punto la donna ha alzato i toni e ha tenuto subito a precisare di non aver fatto solo quello nella vita. Anzi, ha ribattuto dicendogli di percepire che nonostante i traguardi da lui raggiunti, non si senta ancora realizzato: “C‘è chi ti supera di gran lunga”, gli dice.