Dopo diversi anni dall’ultima apparizione come tronista di Uomini e Donne, Teresanna è tornata a far parlare di sè diventando una delle nuove concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025. Mamma e moglie, è stata molto criticata per aver ‘lasciato’ il secondogenito di sei mesi a casa mentre lei si è concentrata nel cogliere quest’occasione nel reality di Canale 5. Teresanna Pugliese si trova al momento al centro del gossip per una voce che la vedrebbe vicina ad un uomo all’interno del programma. Di chi si tratta? E chi ha diffuso questa voce?

Il rumor giunge dritto dritto da Deianira Marzano che ricondivide il messaggio di un fan in risposta alla notizia di una presunta coppia già formata: “Anche Teresanna e il cantante…certi sguardi!“, scrive la follower, e l’esperta di gossip conferma tutto: “Verissimo! Sarà felice il marito”, dice ironicamente. Come la prenderà il marito Giovanni Gentile? Chiaramente non si può sapere se questi ‘sguardi hot’ siano avvenuti davvero o se siano solo fraintendimenti dati dalla situazione, ma i fan si sono ritrovati a notare una certa complicità tra lei e il cantante Angelo Famao.

Teresanna Pugliese e il marito Giovanni Gentile, il matrimonio e il figlio Francesco

Nelle scorse ore Angelo Famao si è ritirato dall’Isola dei Famosi 2025. Secondo i fan sarebbe stato lui il concorrente con cui Teresanna aveva un bel rapporto con tanto di sguardi hot che non hanno lasciato spazio alla fantasia. Certo è che l’ex Uomini e Donne è felicemente sposata con Giovanni Gentile da diverso tempo: nel 2017 ha ricevuto la proposta di matrimonio con tanto di un flashmob con un ballo e con degli ombrelli che formavano la scritta “Will you marry me Terry?“. I due hanno anche un figlio venuto al mondo nel 2015, Francesco che oggi ha dieci anni. Oggi Teresanna sta dando il meglio di sè all’Isola dei Famosi 2025 dichiarando di aver fatto tutto ciò per il futuro della famiglia.