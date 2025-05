Teresanna Pugliese sarà una dei nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025, che quest’anno sarà condotto da Veronica Gentili e avrà come opinionista Simona Ventura, dopo tanti anni tornata nel reality. Dal 7 maggio inizieremo a scoprire tutto sul programma dei naufraghi per eccellenza, i quali quest’anno si troveranno sulle coste della Calabria seguiti da Pierpaolo Pretelli che sarà l’inviato ufficiale del programma. Ma torniamo a noi, l’ex tronista ha ricominciato a farsi vedere sul piccolo schermo dopo oltre quindici anni da Uomini e Donne.

Non solo, la donna era anche stata una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Amatissima dal pubblico, Teresanna Pugliese ha sempre conquistato tutti per via del suo carattere diretto ed espansivo, e ancora oggi i fan la seguono senza perdersi un istante della sua vita, come la nascita dei due figli Francesco e Gioele, l’ultimo nato solo l’anno scorso. Ed è proprio sui bambini che gli hater si sono scagliati contro di lei dopo la sua decisione di partire per L’Isola dei Famosi 2025. Infatti, molti sui social l’hanno criticata per partire lasciando a casa i piccoli, ma lei non è rimasta zitta e ha deciso di rispondere a chi ha utilizzato parole poco carine per giudicare la sua famiglia e le sue decisioni.

Teresanna Pugliese, la risposta agli hater zittisce tutti: “Abbiate rispetto“

Teresanna Pugliese ha deciso – finalmente – di rispondere alle tante critiche mosse dal web dopo la notizia della sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2025. Così, l’ex tronista di Uomini e Donne è andata su Instagram e ha scritto uno sfogo piuttosto lungo mettendo a tacere le dicerie sul suo cont dopo questo commento: “Una madre dovrebbe stare a casa con i suoi figli, non andare all’Isola dei Famosi”. Cos’ha risposto? “Partire per questa esperienza non significa amare meno i miei figli“, ha spiegato, facendo capire agli hater che invece è giusto insegnare ai figli che una mamma può prendersi il suo tempo per lavorare.

“I miei bambini (uno di 9 anni e uno di appena 7 mesi) resteranno con persone che li amano“, spiega tranquillizzando i follower, “Non saranno mai soli“. Il suo intento è quello di mostrare ai suoi bambini che nella vita si può essere indipendenti e forti, e che questo viaggio all’Isola lo sta facendo sia per sè stessa che per loro e per il loro futuro. Alla fine del suo sfogo, Teresanna Pugliese ha chiesto rispetto ai fan, augurandosi che chi la sta giudicando potrà cambiare idea su di lei.