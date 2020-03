Teresanna Pugliese/ Che emozione la maternità! (Grande Fratello Vip)

Teresanna Pugliese è tornata a parlare di maternità al Grande Fratello Vip 2020. Parlottando con Licia Nunez, l’ex tronista ha rievocato alcuni momenti del passato, vissuti durante la gravidanza. “o mi ricordo che alla penultima ecografia mi avevano detto che era maschio ma non eravamo certi, figuriamoci io ero convinta che fosse femmina“, le ha confidato, “Quando sono tornata per l’ultimo controllo non avevo detto nulla a mio marito Giovanni e al telefono avevo fatto finta di essere dall’estetista, mi ricordo che gli avevo detto -Devo andare ho le mani nel fornetto per le unghie- e lui, senza chiedermi nulla, aveva scherzato dicendo -Non ho capito, hai l’amante nel letto?-“. Poi ha raccontato un aneddoto legato alla sua famiglia e alla tradizione natalizia, che i suoi cari amano festeggiare. Ogni anno infatti la famiglia Pugliese assolda degli attori per fare elfi e Babbo Natale, poi si riunisce per parlare dell’anno appena trascorso e di che cosa ognuno di loro dovrebbe migliorare. “Finchè al turno di Giovanni, il Babbo Natale gli ha dato un ciuccio azzurro con sopra scritto il nome ‘Francesco’, che è il nome del padre. E’ stato un momento stupendo”, ha concluso, “non lo dimenticherò mai”. Clicca qui per guardare il video di Teresanna Pugliese.

Teresanna Pugliese, Grande Fratello Vip 4: parola fine alle liti

Teresanna Pugliese sembra ormai aver messo la parola fine alle liti nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Questo non vuol dire però che la concorrente abbia trovato il modo di vivere in modo pacifico con Antonio Zequila, che inizia a non digerire. Soprattutto in occasione dello shooting gieffino realizzato in questi giorni, per realizzare un calendario della casa. L’attore infatti si è improvvisato fotografo e ha realizzato qualche scatto a Sara Soldati e Teresanna, riuscendo a farle scontente entrambe. In veranda, le due ragazze hanno criticato il modo di porsi dell’attore e per fortuna è accorsa Fernanda Lessa per riparare i danni di Zequila e proporre un rimedio facile. “Zequila… lasciamo perdere”, le ha detto Patrick Pugliese, rivelando che nei giorni precedenti l’attore gli ha fatto una foto che poi è stata cancellata. “Dobbiamo eliminarle”, ha detto Teresanna, “pure lui me l’ha detto. Eliminatele. Poi si è allontanata per poco con la modella, ma ha deciso di condividere subito il siparietto vissuto con Zequila anche con gli altri. “Io gli ho detto ‘Non mi dire quello che devo fare’. E lui mi ha risposto ‘Ma io sono stato pure un fotografo’. Ho guardato l’obiettivo e ho visto che era unto. Ma come, tu sei un fotografo e non te ne accorgi?”. In realtà l’attrito fra la Pugliese e Zequila è stato un po’ più acceso. “Non mi dire quello che devo fare, non mi ha mai diretto un uomo. Voglio capire come mettermi”, gli ha detto infatti durante il servizio fotografico. Clicca qui per guardare il video di Teresanna Pugliese.



