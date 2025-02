Teresanna Pugliese è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Si tratta di un ritorno per la ex tronista di Uomini e Donne che in passato aveva già partecipato al rotocalco televisivo raccontando la grande emozione di essere diventata mamma del piccolo Gioele, il secondo figlio nato dall’amore con il compagno e marito Giovanni Gentile. “È tosta, ci vuole coraggio a ricominciare tutto. Ora dobbiamo incastrare le abitudini nuove con quelle vecchie” – aveva raccontato la neo mamma a Silvia Toffanin.

L’amore è e resta importantissimo nella vita di Teresanna che ha raccontato: “mi fa emozionare tutto quello che sono stata e sono riuscita a costruire, mi fa emozionare il fatto esserci riuscita”. Non solo, la ex tronista si è soffermata anche sulla sua infanzia segnata dall’abbandono della mamma ed anni trascorsi in convento dalle suore.

Teresanna Pugliese, chi è la ex tronista di Uomini e Donne

L’infanzia di Teresanna Pugliese, ex volto noto di Uomini e Donne di Maria De Filippi, è stata segnata dall’assenza della mamma scappata quando aveva soli 4 anni per raggiungere il padre. Una separazione tosta e difficile per la piccola Teresanna che trovò rifugio in un convento di suore: “è riuscita a scappare e ad andare via”. Qualche anno dopo però è riuscita a conoscere il papà che ha visto un paio di volte quando era solo un adolescente, mentre con la mamma è riuscita a recuperare i rapporti.

“Papà poi non l’ho più visto” – ha detto tra le lacrime Teresanna precisando “oramai è una storia chiusa, non l’ho più cercato”. Con la mamma, invece, le cose sono state recuperare e le ferite rimarginate: “si è data tanto da fare, ha avuto l’aiuto di una mia zia, che ci ha accompagnato in tutti i momenti importanti”.

