Teresanna Pugliese è innamorata più che mai del marito Giovanni Gentile, con cui è sposata ormai dal lontano 2018. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva ricevuto la proposta di matrimonio nel 2017, con un’iniziativa decisamente scenografica, un flash mob, portata avanti da Giovanni, famigliari e amici della coppia. In quel periodo Teresanna e Giovanni erano già molto uniti e affiatati, dato che erano già genitori di Francesco, nato del 2015. Lo scorso anno, invece, è venuto al mondo il secondo figlio della coppia, il piccolo Gioele.

Benché stiano insieme da tanti anni, Teresanna Pugliese e Giovanni Gentle avvertono ancora un legame fortissimo l’uno nei confronti dell’altro. L’ex tronista, in particolare, non crede ai suoi occhi quando vede quanto ha realizzato insieme alla persona che ama. “A volte fatico a parlare di Giovanni per scaramanzia, perché ho paura che possa finire”, le sue parole in una bella intervista a Verissimo.

Teresanna Pugliese, occhi a cuore per il marito Giovanni Gentile: “E’ stato innanzitutto il mio migliore amico”

Ripercorrendo la sua storia d’amore con Giovanni, Teresanna Pugliese ricorda come se fosse ieri ciò che l’ha conquistata di suo marito. “Lui è stato prima il mio migliore amico, poi il mio fidanzato e ora è mio marito”, ha confidato nel salotto di Silvia Toffanin. Agli inizi infatti l’ex tronista non aveva molta fiducia nel genere maschile e partiva spesso col freno a mano tirato. Poi Giovanni ha saputo muovere le leve giuste. Da qualche mese la loro famiglia si è allargata con l’arrivo di Gioele, il secondo figlio della coppia.

“È tosta, perché si dorme pochissimo. Ci vuole coraggio a ricominciare. Ora bisogna incastrare le abitudini nuove con quelle vecchie, sono abbastanza organizzata, ma la notte diventa un po’ più difficile”, la testimonianza di Teresanna, ora impegnata all’Isola dei Famosi.