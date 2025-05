Teresanna Pugliese è un nome molto conosciuto nel mondo dello spettacolo, specialmente dopo Uomini e Donne. Proprio lì si è distinta per la sua personalità frizzante e subito è entrata nel cuore del pubblico diventando ben presto una delle corteggiatrici e troniste più amate in assoluto del dating show di Maria De Filippi. Schietta, sincera e passionale, questo ha fatto di Teresanna Pugliese un volto storico del programma, e dopo tanto tempo lontana dalle telecamere, l’ex tronista si è ritrovata concorrente de L’Isola dei Famosi 2025.

Senza dubbio Teresanna è rimasta nel cuore del pubblico di Canale 5, quando il Trono Classico non era per forza un trampolino di lancio per gli influencer. Anzi, proprio all’epoca i percorsi dei tronisti erano volti a trovare davvero la persona con cui fidanzarsi, e al pubblico odierno di Uomini e Donne, questo manca molto. Ma oggi ci concentreremo a conoscere chi è Teresanna Pugliese, scoprendo che lavoro fa oggi, se è fidanzata e tutto sulla sua brillante carriera in televisione.

Teresanna Pugliese, gli amori e la relazione tormentata con Francesco Monte a Uomini e Donne

Teresanna Pugliese, dopo Uomini e Donne ha deciso di sfruttare la sua popolarità per diventare un’imprenditrice di successo. Grazie alla sua bravura è riuscita a diventare una richiestissima organizzatrice di eventi che lavora anche come influencer. Sui suoi social ci sono ben un milione di follower che la seguono costantemente. Nata nel 1987, l’ex tronista di Uomini e Donne è approdata alle Honduras dopo un periodo di tempo lontana dai riflettori. Un’occasione d’oro arrivata a soli sei mesi dalla nascita del secondo figlio, motivo per il quale è stata parecchio criticata.

Ancora oggi il pubblico la ricorda come la fidanzata di Francesco Monte, un amore tormentato che ha tenuto milioni di telespettatori incollati allo schermo per tanto tempo. Teresanna Pugliese era scesa poi per Samuele Nardi, tronista nel 2009 che poi si è beccato un bel ‘no’ dalla ragazza. Oggi la donna è sposata con Giovanni Gentile con il quale porta avanti da anni una relazione rose e fiori con un figlio di nome Francesco. Francesco Monte, invece, aveva frequentato per un certo periodo Cecilia Rodriguez prima che lei si innamorasse perdutamente di Ignazio Moser, oggi padre della loro bambina che nascerà tra qualche mese.