Non è stata una settimana facile per Teresanna Pugliese quella appena vissuta all’Isola dei Famosi 2025. La naufraga ha avuto molti scontri con i Senatori, e in particolare con Mario Adinolfi, Dino Giarrusso e Alessia Fabiani. “Io sono quella che dal primo momento si è esposta. È un gioco alla sopravvivenza con esseri spregevoli.” ha tuonato la concorrente. “Io quando sono toccata emotivamente o mi arrabbio, urlo. Il mio non è solo un modo per dire ‘ti stai sbagliando’, è anche un grido di aiuto.”

Francesco Gentile, chi è il figlio di Teresanna Pugliese/ Sorpresa all'Isola dei Famosi: "Resisti e vinci"

A queste parole, la naufraga non ha trattenuto la commozione, anche perché, alle difficoltà trovate nel rapporto col gruppo, si aggiunge la forte mancanza della famiglia. Interrogata dalla conduttrice Veronica Gentili rispetto a questo sfogo contro il gruppo, Teresanna è arrivata a parlare di ‘branco contro di lei’.

Adinolfi distrugge Teresanna all'Isola: "Attacchi alle spalle come i vigliacchi e manipoli Chiara"/ Dura lite

Teresanna Pugliese, duro sfogo contro i Senatori all’Isola dei Famosi 2025: “Hanno fatto branco contro di me”

“C’è stato un momento in cui hanno fatto un branco, non me l’aspettavo.” ha spiegato Teresanna Pugliese in diretta all’Isola dei Famosi 2025. “Giusto Paolo (Vallesi, ndr) ha cercato di trovare una chiave, ma in quel momento sono stati tutti colpi che mi arrivavano.” La naufraga ha spiegato di aver incassato con dolore questi attacchi: “Per quanto io possa sembrare brava a difendermi, quei colpi poi dopo mi fanno male, non so perché. Uno schieramento c’è stato, anche se non voluto da tutti. C’è chi vive quest’esperienza come un gioco da tavolo, anche con terminologie da gioco.” ha quindi concluso, facendo chiaro riferimento a Mario Adinolfi.

Teresanna asfalta Alessia Fabiani all'Isola dei Famosi: "Scorretta, fai la governante di Adinolfi"/ È lite!