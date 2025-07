Teresanna Pugliese fa rivivere l’Isola dei Famosi al suo compleanno: abito in pizzo, corde e reti ovunque. Ecco cos'ha detto sulla sua festa.

Teresanna Pugliese sentiva troppa nostalgia dell’Isola dei Famosi, ma ha prontamente risolto organizzando una festa di compleanno che l’ha subito riportata tra le palme e il mare. Durante la serata di venerdì 25 luglio 2025, l’ex naufraga ha voluto festeggiare insieme agli amici più cari ricreando l’atmosfera vissuta alle Honduras. A mostrare il video dell’esperienza è stato Chi Magazine in esclusiva assoluta, dove si vede Teresanna muoversi tra gli invitati con uno splendido abito in stile Bohemien.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 27 luglio-3 agosto 2025/ Scorpione meno rigido, Sagittario teso

“Dopo l’Isola dei Famosi, sentivo il bisogno di rivivere quell’esperienza, ma a modo mio”, ha detto Teresanna Pugliese raccontando il retroscena di questo magnifico evento, “Ho creato una festa ispirata a quel viaggio, ma piena di ciò che là mi è mancato: libertà, leggerezza, abbracci, musica e amici. Volevo portare chi amo dentro quella dimensione unica, fatta di sabbia, sorrisi e condivisione autentica“. L’ex naufraga, conosciuta da tutti per essere stata una delle troniste di Uomini e Donne ha voluto coronare l’esperienza dell’isola trasformandola in una festa per la sua rinascita: “È stato un modo per trasformare un ricordo in qualcosa di nuovo, più vero, più felice. Il mio modo di dire: sono tornata, ma con l’anima più libera di prima”.

Sophie Codegoni irriconoscibile, fan sotto choc dopo la nuova foto/ Ritocchini e chrurgia estetica?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Teresanna Pugliese (@teresannabellambriana)

Teresanna Pugliese, com’era vestita alla sua festa di compleanno: il look incanta tutti!

Ad ogni modo non sono mancate le polemiche dei fan che hanno ritenuto la festa di Teresanna Pugliese qualcosa di eccessivo: “Se NON sei famoso puoi entrare“, si leggeva sui cartelli davanti all’evento. Non solo, la naufraga ha realizzato qualcosa di incredibile mettendo percorsi nel vuoto, ponti tibetani, reti, corde e tanto altro per mettere alla prova tutti gli invitati. Come sempre ci sono gli hater, che forse invidiosi della serenità della donna non mancano di fare appunti sulla presunta esagerazione della festa. Ma Teresanna Pugliese ha spento le polemiche mostrandosi più bella che mai con un abito in pizzo bianco, i capelli in stile Coachella con trecce colorate e un look impeccabile impreziosito da sandali alla schiava.

Paola Di Benedetto è incinta, arriva la conferma dal web/ La lieta notizia dopo la proposta di matrimonio!