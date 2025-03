Secondo le indiscrezioni nel nuovo cast de L’Isola dei Famosi potrebbe entrare anche Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne conosciuta per aver fatto parte dello storico programma di Maria De Filippi su Canale 5. Dopo la fine di The Couple e del Grande Fratello (qui la data della puntata finale), il palinsesto di Mediaset cambia nuovamente e ritorneremo a conoscere chi sono i naufraghi de L’Isola dei Famosi. Alcune voci dicono che visto il flop dell’anno scorso, gli autori stanno cercando personaggi forti da inserire nel cast.

Uno di questi sarebbe Teresanna Pugliese che si è fatta conoscere a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Non solo, in seguito la donna è divenuta celebre anche per il suo lavoro di influencer sui social e amata da tutti sin dall’inizio delle sue apparizioni in televisione. Di lei piace molto il carattere espansivo e deciso, elementi che poi l’hanno portata ad essere una delle figure iconiche del dating show targato Mediaset. A lanciare l’indiscrezioni su una possibile partecipazione a L’Isola dei Famosi 2025 è stato Alberto Dandolo su Dagospia, andiamo a scoprire cos’ha rivelato.

Teresanna Pugliese ha fatto i provini per L’Isola dei Famosi? L’indiscrezione sull’esito

Dopo Nicole Murgia e Delia Duran, anche Teresanna Pugliese potrebbe sbarcare alle Honduras. Pare che il suo nome sarebbe uno di quelli giusti per rilanciare il programma soprattutto dopo l’incredibile calo degli ascolti dello scorso anno con Vladimir Luxuria alla conduzione. Non solo, tra i rumor sembrerebbe che l’ex volto di Uomini e Donne avrebbe già sostenuto i provini per far parte del reality con esito positivo da parte degli autori. Sarà davvero così? Ecco le parole di Dandolo: “È stata provinata con ottime possibilità di esito positivo una celebrità del calibro di Teresanna Pugliese, ex tronista, ex corteggiatrice ed ex gieffina. Se il buongiorno si vede dal mattino…”.