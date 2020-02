Teresanna Pugliese/ Concorrente Grande Fratello Vip 4? Messaggio al marito Giovanni: “io e te…”

Teresanna Pugliese varcherà davvero la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2020 diventado ufficialmente una nuova concorrente? Secondo le anticipazioni, durante la dodicesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, tre nuove vip entreranno nella casa più famosa d’Italia e, tra queste, dovrebbe esserci proprio Teresanna Pugliese. Diversamente da quanto accaduto ai vip che hanno varcato la famosa porta rossa sin dal primo giorno, Teresanna sta continuando ad usare i social netowrk. Le ultime storie, infatti, risalgono a poche ore fa. Nei video condivisi, l’ex tronista di Uomini e Donne è in auto mentre in direzione Roma. Nessuna reclusione anticipata, dunque, per Teresanna Pugliese che, prima di salutare i followers, canta sfoggiando tutta la sua allegria? Prima di salutare per un po’ i suoi profili social, inoltre, la Teresanna ha anche dedicato un dolce messaggio al marito Giovanni Gentile che, in sua assenza si occuperà del figlio Francesco.

Teresanna Pugliese e il messaggio per il marito Giovanni Gentile: “io e te cuore a cuore”

Pur essendo una moglie e una donna felice e serena, Teresanna Pugliese continua a coltivare le proprie passione tra le quali il mondo dello spettacolo. Nonostante le difficoltà nel dover sopportare la lontananza dai suoi affetti, la Pugliese ha deciso di mettersi in gioco accettando di varcare la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2020. Prima di tuffarsi ufficialmente nella sua nuova avventura, però, l’ex tronista ha scritto un romantico messaggio al marito Giovanni Gentile, l’uomo che le ha restituito fiducia nell’amore e che le ha donato il regalo più importante, il figlio Francesco. “Io e te, faccia a faccia, spalla a spalla, cuore a cuore”, scrive Teresanna sotto una bellissima foto di coppia. Nella casa, dunque, Teresanna porterà con sè l’amore del figlio e del marito.





© RIPRODUZIONE RISERVATA