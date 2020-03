Teresanna Pugliese contro Zequila/ “Non mi dire quello che devo fare” (GF Vip)

Teresanna Pugliese e Antonio Zequila nuovamente allo scontro. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’attore sono stati già i protagonisti di una lite furiosa. Tra i due sembrava tornata la pace, ma la necessità di completare il calendario del Grande Fratello Vip 2020 prima della finalissima ha portato a galla vecchie ruggini. Antonio Zequila è diventato il fotografo ufficiale della Casa e decide di scattare le foto di Teresanna e di Sara Soldati nella sauna. Come un fotografo vero, Zequila prende in mano la situazione e dirige il lavoro delle sue modelle. “Diamo un po’ di profondità, ho poco campo” dice l’attore. Teresanna, però, dopo un paio di scatti, non sentendosi a proprio agio, perde la pazienza e sbotta contro il fotografo del GF.

Ancora scintille tra Teresanna Pugliese e Antonio Zequila. L’ex tronista, protagonista di alcune foto per il calendario del Grande Fratello Vip 2020, non vuole l’attore come fotografo non essendo a suo agio con lui. “Non mi dire quello che devo fare, non mi ha mai diretto un uomo. Voglio capire come mettermi”, dice Teresanna a cui Sara consiglia di assumere la posizione con la quale si sente a proprio agio. La Pugliese, poi, si è sfogata con Patrick Ray Pugliese e Fernanda Lessa. “Non sa fare le foto, non ne è capace”, ha affermato decisa la Pugliese. “L’obiettivo della camera era unto, ma non ti accorgi che le foto sono sfocate e stiamo scattando da due ore con l’olio sull’obiettivo?”, ha aggiunto ancora. Dopo aver ascoltato lo sfogo dell’amica, Patrick ha concluso così: “Lascia perdere va…è il suo peggior difetto: Sa fare tutto”.



