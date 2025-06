Durissima lite all'Isola dei Famosi 2025 tra Teresanna Pugliese e Omar Fantini: volano parole grosse.

Clima sempre più teso all’Isola dei Famosi 2025 dove, nelle scorse ore, è scoppiata una durissima lite tra Omar Fantini e Teresanna Pugliese. A poche ore dalla semifinale, i due naufraghi non si sono risparmiati e sono volate parole durissime. Tutto è cominciato quando i naufraghi hanno deciso di andare a pesca di lumache di mare per concedersi un pranzo più sostanzioso. Tuttavia, il numero elevato di lumache raccolte ha spazientito Orma che ha esortato Teresanna a lasciarne qualcuna ricordandole che non sono infinite. Un appunto, quello di Omar, che non è stato affatto gradito dalla Pugliese.

“Adesso mi hai scocciata, basta, mi hai stufata. Calmati! Che problemi hai con me oggi? Tu mi devi dire cosa cavolo hai contro di me adesso?! A me è stato detto di prendere questi molluschi sia per il risotto che per farne delle esche e per questo en ho prese tante! Basta fare polemica. Qui vuoi decidere tutto tu. Non è quello che pensi tu è tutto giusto e quello che fanno gli altri è sempre sbagliato. Tu comandi tutti e adesso è l’ora di finirla. Sei qui a fare il direttore d’orchestra. E non permetterti di rivolgerti in questo modo a me. Mi rimproveri come chissà cosa avessi fatto. Tu ce l’hai con me!“, le parole di Teresanna.

Dure accuse tra Omar Fantini e Teresanna Pugliese all’Isola dei Famosi 2025

La replica di Omar Fantini non si è fatta attendere e il naufrago ha provocato Teresanna Pugliese facendole notare che tutti i naufraghi hanno problemi con lei. ” Io non so più come ripetertelo. Siccome ci sono riserve limitate di questa roba qui, è inutile farne man bassa e esagerare per fare solo un risotto. Adesso vanno buttate via, oppure mangeremo 70 lumache di mare in quattro persone. Non sono io ad avere dei problemi con te, li hanno tutti. Vai fai la tua sceneggiata di Mario Merola, questa è una sceneggiata napoletana“, le due parole di Omar nei confronti di Teresanna, reduce dalla lite con Cristina Plevani.

Il riferimento alla sceneggiata napoletana non è piaciuto a Teresanna che non ci ha visto più e ha lanciato nei confronti del naufrago una dura accusa: “Eh bravo vai, fai il razzista bergamasco. Se fai la sceneggiata e imiti il cantante napoletano fai razzismo, lo stai facendo in modo denigratorio! Sì fai il razzista, caro bergamasco. Ti riveli sempre. Non c’è niente da fare”.