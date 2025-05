Teresanna Pugliese e Chiara sono finite al centro delle polemiche dopo che i nuovi concorrenti entrati a L’Isola dei Famosi 2025 si sono accorti della loro furbizia. Jasmin e Ahlam hanno subito affermato di essere convinte che le due naufraghe non siano affatto sincere, ma che anzi, stiano prendendo in giro tutti mentendo spudoratamente: “Si è già capito che qua le facce sono un po’ doppie…“, hanno detto, “Di certo non si interessano a noi e alla nostra prima notte…Cè una regina e poi la principessa…Non ci hanno minimamente calcolato e minimamente parlato…“.

Al contrario, Jasmin e Ahlam (scopri tutto su di lei!) hanno speso bellissime parole nei confronti di altri due concorrenti: “Mirko e Omar sono stai carinissimi con noi…Ci hanno chiesto tante cose di noi…“, spiegano i due nuovi naufraghi, che invece non sembrano proprio sopportare Teresanna Pugliese. Non solo, entrambi hanno espresso un giudizio positivo anche nei confronti di Patrizia Rossetti e Loredana Cannata, che sin da subito li hanno accolti con grande calore facendoli sentire a proprio agio. Intanto, Chiara e Teresanna si sono dette sospettose degli altri concorrenti, incitandosi a vicenda a tenere gli occhi ben aperti per evitare fregature di qualsiasi genere.

Jasmin e Ahlam contro Teresanna Pugliese, anche Jey Lillo rompe il silenzio

Jasmin e Ahlam non hanno usato mezzi termini nel giudicare Chiara e Teresaanna Pugliese. Subito si sono sfogate anche con Jey Lillo dicendo al nuovo naufrago che si sarebbero aspettate un’accoglienza assai diversa da quanto avvenuto. In effetti, lui ha risposto di non essere stato ben visto da Mario Adinolfi: “Avete visto Mario come ha fatto all’inizio? Io però non l’ho mandato a quel paese…Gli sono andato giusto vicino per confrontarmi…Lui ha fatto lo str**zo con me…”. In ogni caso i nuovi concorrenti si sono confidati l’uno con l’altro promettendosi di integrarsi con tutti per vivere al meglio questa esperienza sull’Isola. Che dite, ce la faranno?