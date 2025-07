Teresanna Pugliese rivela: "Ho fatto l'errore di buttarmi sul cibo dopo L'Isola dei famosi"

Teresanna Pugliese torna a parlare dopo l’avventura all’Isola dei famosi, la nota ex protagonista di Uomini e donne e Grande Fratello ha rotto il silenzio sui social, rivelando di aver avuto dei problemi a livello alimentare dopo il programma Mediaset. Per Teresanna Pugliese non è stato un processo banale tornare alla vita di tutti i giorni e infatti la donna ha accusato qualche problema, come raccontato sui social ai suoi follower:

“L’errore che ho fatto io e che fanno in tanti è quello di buttarsi sul cibo e infatti sono stata male. Di base a me piace mangiare bene e in un certo modo, ma ho un problema all’intestino e ho fatto una cura, infatti nelle prossime ore sarò dalla nutrizionista per una dieta mirata per l’intestino” ha raccontato la donna ai suoi follower. Dei controlli approfonditi dunque aiuteranno Teresanna Pugliese nelle prossime ore dopo quanto accaduto all’Isola dei famosi.

Teresanna Pugliese nel mirino: era la più stratega?

Non sono mancate delle frecciatine nei confronti di Teresanna Pugliese, arrivata alle battute finali dell’Isola dei famosi, ma senza convincere tutti gli addetti ai lavori e i compagni di gioco. Uno di questo è il cantante toscano Paolo Vallesi, che ha commentato così il percorso nel programma di Teresanna Pugliese, notando delle crepe nel cammino. “La persona più stratega è stata Teresanna. Su di lei non posso dire nulla dal punto di vista umano, bella persona e bellissima donna, ma rispetto agli altri si è messa in mostra davanti le telecamere”.

Nonostante le accuse da parte di alcuni compagni di gioco nel reality, Teresanna Pugliese è arrivata comunque a contendersi la vittoria fino alla finale nel programma Mediaset condotto da Veronica Gentili. E adesso è scattato il percorso per riprendere in mano il quotidiano una volta per tutte.