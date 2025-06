Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi sembrano essere riusciti a superare le ruggini delle ultime settimane all’Isola dei Famosi 2025.

Per la serie, c’eravamo tanto odiati; Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi, protagonisti all’Isola dei Famosi 2025, sembrano essere riusciti a far quadrare il loro rapporto quando ormai siamo prossimi alla finale del reality. Non sono mancate le scaramucce tra i due; toni alti – soprattutto da parte dell’ex volto di Uomini e Donne – e frecciatine forbite – da parte del giornalista – ma tutto sembra ora prendere fuoco in uno degli ultimi falò dei naufraghi in Honduras. I due – come racconta LaNostraTv – hanno avuto modo di confrontarsi proprio nelle ultime ore palesando appunto come entrambi si siano ricreduti sui pregiudizi iniziali e reciproci.

“Mi hai ascoltato, ti ho ascoltato… Hai cambiato atteggiamento verso di me”, inizia così Teresanna Pugliese a colloquio con Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi 2025; parole che già mettono in evidenza la considerazione rinnovata della naufraga verso il giornalista e dopo le scaramucce delle prime settimana. “Dopo l’ultima discussione, quando mi hai chiesto se ci fosse acredine tra noi, avevi uno sguardo diverso…”.

Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi, prove di tregua all’Isola dei Famosi 2025

Insomma, tutto è bene ciò che finisce bene; resta il gioco sullo sfondo, la voglia di entrambi di primeggiare, ma colpisce la capacità di Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi di riconoscere le rispettive differenze caratteriali al fine di seppellire definitivamente l’ascia di guerra. “Lei si avvampa con poco, e io sono fuoco di natura”, ha spiegato il giornalista quasi riconoscendo quanto la sua attitudine possa facilmente alimentare chi è facilmente ‘infiammabile’. Ma è proprio nella differenza, in questi due caratteri agli antipodi e che di fatto sono da considerare ‘miccia’ e ‘incendio’, che Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi si sono ritrovati all’Isola dei Famosi 2025.

La pace è una buona notizia ma in termini di gioco restano avversari; Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi, superate le ruggini delle scorse settimane, hanno davanti a loro gli ultimi giorni necessari per convincere il pubblico nella scelta del vincitore dell’Isola dei Famosi 2025. Appuntamento a mercoledì – 2 luglio 2025 – con la finale del reality condotto da Veronica Gentili.