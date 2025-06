Teresanna Pugliese accusa la tensione in vista del televoto all’Isola dei Famosi

Teresanna Pugliese è in nomination all‘Isola dei Famosi 2025 ed è una delle tre concorrenti a rischio eliminazione. La naufraga si gioca la permanenza in Honduras con Jasmin Salvati e Loredana Cannata, tuttavia secondo quanto emerge da un sondaggio condotto da Forumfree, Teresanna e Loredana sarebbero favorite rispetto a Jasmin e più vicine ad una permanenza sull’isola. Ad ogni modo la tensione comincia a fare brutti scherzi tra i concorrenti. Gli ultimi giorni sono stati molto impegnativi e nelle ultime ore anche Teresanna Pugliese ha dato piccoli segnali di cedimento.

Parlando coi suoi compagni di avventura sono emersi attriti e incomprensioni, al punto da spingere la concorrente a meditare “vendetta” durante la diretta televisiva di questa sera, mercoledì 11 giugno. “Io penso che darò i numeri, mi dovrete portare la camicia di forza”, ha giurato la Pugliese.

Evidentemente, Teresanna Pugliese sta vivendo un momento difficile all’isola dei famosi. L’ex tronista di Uomini e Donne è uscita dalla sua zona di comfort con questa avventura in Honduras e le difficoltà non mancano. Le sfide quotidiane, le strategie e il clima di nervosismo che aleggia sui concorrenti non aiuta la Pugliese a ritrovare la retta via. Fortunatamente sull’isola ha legato molto con Chiara Balistreri, che condivide appieno il suo punto di vista e, soprattutto, comprende le sue frustrazioni.

La fame e qualche malessere dovuto alla stanchezza sono ostacoli con cui i naufraghi devono fare i conti e Teresanna Pugliese, esausta e un po’ nervosa, arriva televoto di questa sera con il morale a terra. I fan, dal canto loro, hanno già fatto sapere di essere pronti a sostenerla con le proprie preferenze, per mandarle un messaggio forte e chiaro in un momento difficile.