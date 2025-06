Teresanna Pugliese favorita all'Isola dei famosi? Esplode la bufera via social contro la naufraga

Una nuova polemica travolge L’Isola dei famosi in queste ore, la concorrente del reality Mediaset è stata travolta da un uragano riguardo alla sua partecipazione al programma di Canale Cinque. Teresanna Pugliese, infatti, è finita sotto la lente d’ingrandimento dopo che alcuni fan della trasmissione hanno notato dei comportamenti strani nei suoi confronti. Teresanna Pugliese infatti, secondo alcuni, sarebbe stata favorita nel programma guidato da Veronica Gentili. Per quale motivo è esplosa questa teoria? Dopo essere stata aiutata in una prova ricompensa, l’ex protagonista di Uomini e Donne e Grande Fratello è finita nuovamente sotto attacco.

Isola dei famosi, Loredana Cannata attacca Patrizia Rossetti/ Esplode il riso-gate: "Non riesco a capire"

Poi, tutti hanno pensato che fosse molto strano il fatto che, nonostante lei fosse in Nomination contro Chiara Balistrerti, la redazione avesse organizzato per lei la sorpresa con il marito Giovanni. Come è possibile che abbiano scelto di farli arrivare fino in Honduras se Teresanna avrebbe potuto tranquillamente essere eliminata ad inizio puntata? Tutti erano a conoscenza del fatto che Chiara avrebbe lasciato il reality? Eppure il televoto è stato chiuso in diretta da Veronica proprio nel corso della puntata. Queste stranezze hanno allarmato tutti e l’ex tronista di Uomini e Donne è finita nuovamente nel mirino. “La stanno visibilmente favorendo, è chiaro” si legge tra le accuse mosse via social nei confronti di Teresanna Pugliese.

Miriana Trevisan: “Dopo il divorzio non riuscivo più a mangiare”/ “A 14 anni mi salvò il maestro di danza”

Teresanna Pugliese sotto attacco all’Isola dei famosi: scontro via social

Ovviamente le polemiche riguardanti l’ex protagonista di Uomini e donne non sono passate inosservate neanche ai fan della stessa naufraga. Questione che ha indispettito i seguaci della stessa Teresanna Pugliese, ora più che mai infuriati contro gli haters della concorrente.

E come andranno le cose nella prossima puntata dell‘Isola dei famosi? Chissà che la questione non possa essere sollevata durante la puntata del reality di Canale Cinque in onda questa sera in prima serata, come da tradizione. Intanto Teresanna continua ad essere una delle grandi protagoniste di questa edizione.

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio: "Fruttolo? Io non c’entro niente"/ "Ho mangiato in quella casa ma..."