Omar Fantini e Teresanna Pugliese ai ferri corti all'Isola dei Famosi 2025: tra i due naufraghi si è scatenata un'accesa lite a causa delle lumache

A un giorno dalla semifinale dell’Isola dei Famosi 2025, non si placano le liti su Playa Dos. È ancora una volta Teresanna Pugliese a finire al centro di uno scontro che la vede contrapposta a Omar Fantini. Tra i due non corre buon sangue ormai da un po’, tanto che l’ex leader dell’Isola ha definito la naufraga una “serpe”. Stavolta, a farlo infuriare, è stata la pesca delle lumache.

Teresanna Pugliese è partita insieme a Omar e a Cristina Plevani alla ricerca delle lumache di mare, al fine di mangiarle poi a pranzo. Di fronte all’abbondante pesca della naufraga, Omar si è però infastidito, ritenendo fossero troppe e andassero così sprecate. “Non sappiamo quante ce ne rimarranno poi per i prossimi giorni”, ha fatto notare Fantini. Un appunto che ha avuto il risultato di far infuriare Teresanna, che si è chiesta perché non abbia mosso la stessa critica a Cristina, che ha riempito la cassa così come lei.

Omar Fantini e Teresanna Pugliese ai ferri corti all'Isola dei Famosi 2025: la lite si scatena per le lumache

“Vado sempre in battaglia con Omar. – ha tuonato allora Pugliese alle telecamere dell’Isola dei Famosi 2025. Poi, rivolta a Omar, ha continuato – Devi decidere sempre tu e non è sempre giusto quello che pensi e che decidi tu. Non ce la faccio più, una tragedia greca per 4 lumache. Nessuno gli può prendere uno spazio, come se l’Isola fosse sua e tutti i ruoli fossero i suoi. A me fa il processo e a Cristina, che ha fatto la stessa cosa, non ha detto nulla.”

Omar Fantini ha allora detto la sua in confessionale: “Io penso più a mantenere le risorse per un eventuale domani e lei ha l’esigenza di soddisfare bisogni immediati. Tutti hanno litigato con Teresanna, non solo io, quindi…”. Tornati dal gruppo, Teresanna ha perso le staffe, accusando Omar e urlandogli contro: “Ce l’hai con me, hai un problema con me!”. Poco dopo, lui ha però cambiato atteggiamento con la naufraga, complimentandosi anche per il riso con le lumache da lei cucinato.