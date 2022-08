Teresanna Pugliese, hater attacca “hai le tet*e basse”/ Esplode l’ex Uomini e Donne

Teresanna Pugliese, un hater attacca: “Hai il seno basso”, lei esplode sui social

Teresanna Pugliese esplode sui social dopo una critica di un hater, che di fronte ad un suo scatto in bikini, le ha fatto notare di avere il seno basso. L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello VIP, giustamente, non è rimasta in silenzio e ha risposto per le rime a quell’utente che ha decisamente superato il limite della buona educazione. “Questa doveva essere una foto per sfoggiare i miei occhiali preferiti di quest’estate … ma qualche mente spenta ha ben pensato di dire che il mio seno è basso e che il triangolo non è adatto a me“, ha commentato amareggiata Teresanna Pugliese. “Caro genio quello che avrei voluto dirti da vicino è troppo”, il commento sarcastico della tronista campana.

Teresanna Pugliese vs Armando Incarnato/ Uomini e Donne "Maleducato! Basso livello…"

Teresanna Pugliese contro gli haters: “Vittime della comunicazione di massa”

“Siete vittime di un insegnamento e di una comunicazione di massa” ha tuonato Teresanna sul suo profilo social, dopo le critiche alla foto in bikini. La Pugliese è rimasta sbigottita dalla superficialità di certi utenti e ha ribadito convinta le sue ragioni. “Il mio corpo è vero, il mio è un seno che ha allattato un bambino” ha spiegato Teresanna. “Mi piaccio e so di essere diversa con le mie imperfezioni”, le parole affidate al post social. La ragazza ha poi concluso con un invito rivolto a tutti i ‘creators’ di Instagram: “Proviamo a comunicare più verità”.

LEGGI ANCHE:

Teresanna Pugliese: "Covid? Accanimento sul Billionaire"/ "In altri locali peggio..."Teresanna Pugliese "Uscire dal GF Vip è stato uno choc"/ "La scena che ho visto..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA