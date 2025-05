Isola dei famosi 2025, Teresanna Pugliese in piena crisi a causa della fame: “Stato di stanchezza”

Sono quasi più di due settimane che i concorrenti dell’Isola dei famosi sono sbarcati in Honduras ed i naufraghi iniziano a fare i conti con le prime difficoltà dovuto all’adattamento ed alla convivenza. Il problema principale, però, per molti naufraghi è la fame. Durante i vari daytime, infatti, i telespettatori hanno avuto modo di vedere alcuni naufraghi, Samuele Spadino Bragelli e Teresanna Pugliese, in piena crisi per la stanchezza e le poche energie dovute alla mancanza di cibo.

Scendendo nel dettaglio, infatti, Teresana Pugliese si è mostrata in difficoltà all’Isola dei famosi 2025 proprio a causa della fame. “La cosa più dura dell’Isola è sicuramente la fame…” ha premesso l’ex volto di Uomini e Donne, aggiungendo che il problema non è solo l’appetito e quello che vorresti mangiare ma soprattutto “che il corpo e la mente sono molto stanchi e non hai energie…” Ed infine ha concluso dicendo di non riconoscersi più e di non riuscire ad accettarsi in questo modo: “Non riesco proprio ad accettarmi in questo stato di stanchezza.”

Teresanna Pugliese in difficoltà all’Isola dei famosi 2025: anche Samuele Spadino Bragelli e Antonella Mosetti

Non solo Teresanna anche altri naufraghi dell’Isola dei famosi sono già piegati in due dalla fame. Samuele Spadino Bragelli si è infatti lasciato andare a questa confessione: “La vivo con molta difficoltà… Ho sempre fame… Stare così tanti giorni senza mangiare neppure un pezzo di cocco non è affatto facile…” Anche Antonella Mosetti inizia ad accusare il colpo e si fanno sempre più insistenti le voci del suo possibile addio. Nel frattempo dall’Isola dei famosi 2025 si registrano due ritiri definitivi, quello di Angelo Famao e Leonardo Brum e l’abbandono momentaneo di Camila Giorgi per condizioni di salute, l’ex tennista ha lasciato l’isola per fare degli accertamenti.