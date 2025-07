Teresanna Pugliese e il ‘momento specchio’ all’isola dei Famosi 2025: la naufraga entusiasta del cambiamento fisico: “Mi vedo benissimo!”.

Era tra i momenti più attesi oltre che tra le tradizioni ‘storiche’ dell’Isola dei Famosi 2025; Teresanna Pugliese – prima di conoscere il verdetto che ha frenato la sua corsa verso la vittoria – è stata la prima a cimentarsi con il ‘momento specchio’. I naufraghi, durante l’esperienza in Honduras, non hanno infatti la minima percezione del cambiamento fisico data l’assenza di punti di riflesso. Un grande specchio è dunque sbarcato in Honduras per offrire a lei, e poi anche agli altri concorrenti, l’immagine di sé dopo queste settimane trascorse tra ristrettezze ingenti in termini di nutrimento.

Prima un urlo, poi le prime parole di soddisfazione: “Mi vedo bene!”, questo il primo feedback di Teresanna Pugliese dopo il ‘momento specchio’ e il pensiero va in particolare al fatto di aver vissuto proprio di recente la sua seconda gravidanza. L’esperienza all’Isola dei Famosi 2025, stando alle sue parole, pare proprio aver accelerato il ritorno alla forma fisica forse superando anche le aspettative della naufraga. “Sono contentissima, considerando che ho da poco partorito il secondo figlio!”.

Teresanna Pugliese, ‘momento specchio’ superato a pieni voti all’Isola dei Famosi 2025: “Sono felicissima!”

Insomma, nessun trauma o brutta impressione; Teresanna Pugliese ha vissuto benissimo il momento specchio all’Isola dei Famosi 2025 soprattutto considerando poi il confronto con la prima foto del suo sbarco in Honduras per vivere l’esperienza nel reality. Le sue esternazioni sono ben rappresentate poi dalla chiosa finale: “La fame che abbiamo patito è servita a qualcosa!”. Chissà se gli altri naufraghi saranno così entusiasti come lei nel vedere com’è cambiato il proprio fisico cimentandosi al momento specchio.