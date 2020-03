Teresanna Pugliese lite con Sossio/ Tensioni e lacrime! Quella paura per figlio… (Grande Fratello Vip)

Teresanna Pugliese è riuscita a trovare il modo di fare pace con un altro concorrente del Grande Fratello Vip 4, ovvero Sossio Aruta. Nei giorni scorsi, l’ex tronista infatti si è ritrovata a scontrarsi sul ring con l’ex calciatore per via del disordine nella Casa. Secondo Teresanna, Sossio sarebbe uno degli scansafatiche del gioco e sarebbe così disordinato da lasciare spesso i peli in giro per il loft, dopo essersi depilato. Dopo aver alzato i toni nei suoi confronti, la Pugliese è stata più che male ed è scoppiata a piangere per il nervoso, ma poi ha deciso di deporre l’ascia di guerra. Il merito è anche di Sossio, che ha accettato di chiederle scusa a distanza di tante ore dalla lite e su consiglio degli altri concorrenti. “Dato che quello che sta succedendo fuori è gravissimo”, le ha detto Aruta, “tutto quello che succede qui è una sciocchezza a confronto. Siccome, magari non avrò più la possibilità, voglio farlo qui davanti a tutti e chiederti scusa se ho alzato la voce”. Parole che hanno più che sorpreso Teresanna e forse persino commosso, visto che dopo i due si sono persino abbracciati. Sembra che la pace sia tornata fra loro: quella stessa sera, Teresanna e Sossio si sono ritrovati in giardino con Patrick Pugliese, per parlare del più e del meno.

TERESANNA PUGLIESE: “HO URLATO TANTO, NON MI PIACCIO IN QUESTE VESTI”

Le urla di Teresanna Pugliese rimarranno nella storia del Grande Fratello Vip 4. Durante lo scontro con Sossio Aruta, l’ex tronista infatti ha superato diversi limiti e si è ritrovata a gridare a pieni polmoni. Poi si è pentita del suo stesso gesto, come confessato a Patrick Pugliese: “Ho urlato tanto, non avrei mai urlato così tanto con te o con altri. È stato un modo molto brutto, poi non mi piaccio in queste vesti”. Teresanna ha deciso quindi di spostarsi verso il giardino, dove si è nascosta al di sotto della coperta per piangere senza essere vista. Valeria Marini e Patrick però se ne sono accorti subito e si sono avvicinati per consolarla. “Stavano parlando Sossio, Fabio e Antonio e già ero così, stavo un po’ giù per quello che è successo oggi”, ha spiegato ai due amici. “Stavano parlando di altre cose e Sossio ha detto vicino a Fabio e Antonio: ‘Ma lo sai che cos’è Lido Mappatella? Il lido dove vanno i poveri e i cafoni'”. Patrick ha cercato di farle capire che Sossio si è sentito punto sul vivo proprio per questo motivo, ma Teresanna ha giurato di non aver mai usato quelle parole nei confronti dell’ex calciatore. Anzi, le ha usate, ma non in riferimento a lui, anche se Sossio se le è attribuite travisando un discorso fatto da lei con Zequila. Ritrovato il sorriso, nei giorni successivi Teresanna ha confidato a Sara Soldati di aver riflettuto a lungo sui rischi che corrono tutti, ogni giorno. Il riferimento è al Coronavirus e alle misure restrittive in corso: “La mia paura più grande è di aver perso alcuni momenti di mio figlio. Questo succede anche nel quotidiano, ci perdiamo spesso quelle piccole cose che ti riempiono il cuore. Non vorrei ritrovare troppe cose nuove in lui”. Clicca qui per guardare il video di Teresanna Pugliese.



