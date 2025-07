Teresanna Pugliese ha raccontato di aver accusato anche lei alcuni problemi di salute dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi 2025.

Con Teresanna Pugliese si allunga ancora la lista di coloro che dopo l’Isola dei Famosi 2025 hanno dovuto fare i conti con più o meno severi problemi di salute. Uno dopo l’altro, giorno dopo giorno come fosse una catena, vari ex naufraghi hanno raccontato di aver avuto un impatto tutt’altro che felice con il ritorno alla quotidianità; le settimane di ristrettezze alimentare hanno determinato in buona parte degli ex concorrenti degli scompensi dal punto di vista della digestione come testimoniato anche dal racconto recente di Teresanna Pugliese intervistata da Fanpage. Anche lei come Mario Adinolfi, Loredana Cannata e Dino Giarrusso – e altri – dovrà ricorrere alle cure mediche per le ripercussioni dell’esperienza in Honduras dal punto di vista della salute.

“Tra due giorni ho una visita; farò una riabilitazione alimentare”, ha spiegato Teresanna Pugliese a proposito dei problemi di salute accusati dopo l’Isola dei Famosi 2025 soprattutto in relazione al cibo. Al rientro in Italia non vedeva – come giusto che sia – l’ora di abbuffarsi anche con alimenti che prima non prendeva in considerazione. Idea che ha però prontamente dovuto mettere da parte: “Ho capito che non potevo esagerare; sono stata male con la pancia, con lo stomaco, ho avuto la nausea…”.

Non solo i problemi di salute, nel corso dell’intervista rilasciata a Fanpage c’è stato spazio anche per altri argomenti relativi all’esperienza all’Isola dei Famosi 2025. Teresanna Pugliese, con la schiettezza che la contraddistingue, ha confermato nuovamente di non aver appreso con sorpresa l’eliminazione nel corso della finale al televoto con Jay Lillo. “Forse non sono stata capita oppure mi hanno vista soffrire particolarmente”, ha spiegato l’ex naufraga: “…Un personaggio può funzionare tantissimo, poi qualche puntata e cambia il flusso in base alle dinamiche, eventi”.

Messa da parte l’amarezza per l’addio ad un passo dall’ultimo atto, Teresanna Pugliese ha commentato anche il rapporto con Mario Adinolfi: “Si può trovare un punto d’incontro anche quando si hanno idee opposte”. Ed effettivamente, dopo le scaramucce iniziali, i due hanno trovato la quadra del rapporto. In conclusione, l’ex volto di Uomini e Donne ha ammesso di aver tifato per Cristina Plevani per la vittoria dell’Isola dei Famosi 2025: “Speravo che vincesse lei”.