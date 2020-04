Teresanna Pugliese “Nessuno sopporta Antonella Elia”/ “Andrea Denver mi ha fregato!”

Teresanna Pugliese non le ha mai mandate a dire ed è per questo che è rimasta nella storia di Uomini e donne. La bella napoletana ha sempre detto la verità o, almeno, quello che gli passava per la testa e il cuore creando un percorso da ricordare nel programma di Maria de Filippi e se, vogliamo, anche al Grande Fratello Vip. Purtroppo è arrivata un po’ tardi e ne ha pagato lo scotto ma sicuramente i fan ne sono comunque rimasti colpiti tanto da seguirla sui social subito dopo la sua eliminazione di mercoledì scorso. Prendendo la parola in diretta, Teresanna Pugliese ha prima parlato di Antonella Elia rivelando alcuni altarini che il pubblico fuori ancora non conosce bene ovvero il fatto che molti fingono di sopportare Antonella Elia quando non è vero: “Molti fingono di sopportarla, quando invece non la sopportano davvero. Ma conta quello che passa fuori”.

TERESANNA PUGLIESE CONTRO ANDREA DENVER

Le sue rivelazioni però non si fermano ad Antonella Elia, anzi. Teresanna Pugliese va a fondo sugli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 e poi svela una cosa impensabile su uno dei preferiti di questa edizione ovvero Andrea Denver. La napoletana che con lui ha avuto un buon rapporto ammette: “Riguardo Denver devo dire sì, sono molto molto sorpresa. Non sono stata in grado di percepire da subito alcune personalità. Ho capito uscendo, che mi diceva delle cose che non combaciavano con le cose che poi faceva. Il suo atteggiamento riusciva a ingannarmi. Ha saputo giocare. Lui aizzava Sossio”. Forse il fatto che lui non l’abbia salvata al momento giusto le brucia ancora o è davvero quello che ha notato in casa al di sopra di ogni pensiero personale?



