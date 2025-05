Teresanna Pugliese ha fatto il suo esordio all’Isola dei Famosi 2025 da protagonista. L’influencer e imprenditrice, nota al pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne, lo è stata in realtà ancora prima di sbarcare in Honduras, quando sul web hanno iniziato a circolare indiscrezioni sulle motivazioni per le quali avrebbe accettato questa proposta in un momento, per giunta, molto particolare della sua vita.

Teresanna è infatti diventata mamma per la seconda volta sette mesi fa. Dunque, per partecipare al reality condotto da Veronica Gentili, ha lasciato un bambino neonato a casa. Una scelta che ha sollevato un po’ di critiche nei confronti della naufraga. Ma, tornando alle voci sui motivi della sua partecipazione, secondo queste Teresanna Pugliese avrebbe deciso di accettare perché in difficoltà economiche.

Teresanna Pugliese spiega perché ha accettato di partecipare all’Isola dei Famosi 2025

Un argomento, questo, che Veronica Gentili ha voluto delicatamente toccare proprio durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2025, chiedendo a Teresanna perché ha deciso di accettare di partecipare a questa avventura nonostante la sua recente maternità. “In realtà questa esperienza è come un regalo, – ha ammesso in diretta – nel momento in cui mi è stato proposto l’ho accolta come un dono, era la mia occasione.” Ha quindi voluto rispondere alle critiche ricevute: “Accettare un’occasione così non significa essere una cattiva madre!”