Eliminato Isola dei Famosi 2025 Teresanna Pugliese o Jay Lillo: tra i due naufraghi si nasconde il quinto finalista del reality.

Manca poco al verdetto dei verdetti; tutto – o quasi – è pronto per la finale dell’Isola dei Famosi 2025. Quel ‘quasi’ si riferisce ad un televoto che vivremo proprio in apertura di puntata e che vede protagonisti Teresanna Pugliese e Jay Lillo. Per i due naufraghi non è ancora tempo di vivere l’atmosfera da finalisti; sarà il pubblico a decidere chi dei due potrà giocarsi le sue carte per tentare di conquistare la vittoria finale del reality condotto da Veronica Gentili.

Chi sarà eliminato fra Teresanna Pugliese e Jay Lillo all’Isola dei Famosi 2025? Il dubbio è lecito trattandosi di due veterani di questa edizione nonostante l’illusionista del web abbia preso parte al reality solo a cammino già avviato. In rete impazzano pronostici e sondaggi e una linea sembra già tracciata in riferimento a quelle che potrebbero essere le preferenze del pubblico tra Teresanna Pugliese e Jay Lillo.

Teresanna Pugliese vs. Jay Lillo: duello a colpi di televoto all’Isola dei Famosi 2025

Si parte dai fattori oggettivi, ovvero i sondaggi: alla domanda ‘chi sarà eletto finalista tra Teresanna Pugliese e Jay Lillo – come riporta Coming Soon – l’illusionista sembrerebbe essere in vantaggio in buona parte dei forum, ovviamente con le dovute eccezioni. Anche l’ex volto di Uomini e Donne, su alcune piattaforme, sembra primeggiare. Dunque, una contesa tutt’altro che scontata in termini di esito anche considerando i valori soggettivi.

Chi sarà eliminato fra Teresanna Pugliese e Jay Lillo all’Isola dei Famosi 2025 ad un passo dalla finale? Entrambi meriterebbero di accedere alla parte conclusiva del reality ma solo uno riuscirà sarà il prescelto del pubblico. A dispetto del parere dei sondaggi, forse le emozioni del momento potrebbero privilegiare proprio l’ex volto di Uomini e Donne. Ovviamente, non sono da escludere colpi di scena.

