Teresanna Pugliese ha avuto un vero e proprio crollo emotivo dopo la discussione con Cristina Plevani all’Isola dei Famosi 2025.

Ormai manca davvero poco al gran finale e, come prevedibile, gli animi sono sempre più tesi all’Isola dei Famosi 2025. Al centro dell’attenzione ancora Teresanna Pugliese, spesso nel corso di questa edizione – anche suo malgrado – al centro di tensioni e liti con alcuni compagni di viaggio. L’ultima diatriba, come vi abbiamo raccontato, è scoppiata con Cristina Plevani; tra le due sono volate parole grosse con reazioni diversificate anche da parte degli altri naufraghi.

Teresanna Pugliese furiosa: urla e lite con Omar Fantini all'Isola/ "Deve decidere tutto lui, ce l'ha con me"

Ad accusare il colpo dopo la lite è stata principalmente Teresanna Pugliese che, in uno sfogo successivo, non è riuscita a trattenere le lacrime. La reazione emotiva della concorrente dell’Isola dei Famosi 2025 mette in evidenza uno stato emotivo tutt’altro che solido; una conseguenza inevitabile dopo diverse settimane di isolamento in Honduras al netto delle difficoltà che riguardano il percorso sia dal punto di vista delle dinamiche che delle interazioni con gli altri naufraghi. La lite con Cristina Plevani ha toccato corde delicate a prescindere dal motivo scatenante.

Lite tra Teresanna e Cristina all'Isola dei Famosi: "Persona negativa e falsa"/ Un gesto spiazza il gruppo

Teresanna Pugliese, sfogo in lacrime all’Isola dei Famosi 2025: “Ecco cosa mi ferisce più di tutto…”

“Cosa mi ferisce più di tutto? Cambiano da un momento all’altro, da un giorno all’altro… Prima abbracci, gesti d’affetto, poi ti accusano di falsità. Ma come è possibile?”, queste le parole di Teresanna Pugliese – in lacrime durante uno sfogo con Jey Lillo – dopo la lite con Cristina Plevani. La concorrente dell’Isola dei Famosi 2025 si riferisce principalmente al fatto di essere stata accusata di essere una persona falsa. Emerge un evidente rammarico, una sensazione di smarrimento per via di un cambio di rotta tra azioni e parole che rende difficile la comprensione dei reali intenti da parte dei compagni d’avventura in Honduras. “Mi dicono che faccio strategie… Questa roba mi uccide!”.