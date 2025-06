Giovanni Gentile, il marito di Teresanna Pugliese sbarca all’Isola dei Famosi 2025 per una romantica sorpresa: “Mancato ogni minuto!”.

Una settimana difficile, una puntata che non è stata da meno; Teresanna Pugliese all’Isola dei Famosi 2025 si ritrova a dover schermare accuse velate e non, spesso riferite ai suoi modi di fare e altrettanto spesso allusive nel merito di una finzione di fondo. L’ex volto di Uomini e Donne, dopo aver discusso nuovamente in diretta con Omar Fantini, è stata chiamata in disparte da Veronica Gentili e l’occasione ha propiziato un vero e proprio crollo della naufraga che era totalmente ignara di una romantica sorpresa in serbo per lei.

“Mi dispiace di apparire sempre in questo modo. Mi dispiace quando si danno queste offese, queste parole, e soprattutto quando si dice che io non pensi prima agli altri. Io a volte vorrei che si capisse quanto qui è difficile prendersi il proprio spazio…”. Si lascia andare alle lacrime Teresanna Pugliese, affranta per quanto accaduto in questi giorni e anche nel corso della diretta. Per lei, al fine di tirarle su il morale, arriva però una tenera sorpresa da parte del marito Giovanni Gentile.

Teresanna Pugliese, dalla sofferenza alle lacrime di gioia: arriva in Honduras il marito Giovanni Gentile

“Amore mio, ti mando questo messaggio per dirti quanto ti amo e quanto mi manchi, il piccolo inizia a gattonare… Ti vogliamo ancora più forte”, inizia così il toccante videomessaggio di Giovanni Gentile – marito di Teresanna Pugliese – ma prima ancora di ascoltare il prosieguo del discorso la naufraga viene letteralmente travolta da un’emozione improvvisa e straripante. Alle sue spalle, proprio l’amore della sua vita! La dolce metà si è recato direttamente in Honduras per una sorpresa che sconvolge in senso positivo Teresanna Pugliese. “Mi manchi ogni minuto”, urla tra le lacrime la concorrente dell’Isola dei Famosi nel bel mezzo di un pianto di gioia irrefrenabile. Per lei anche la possibilità di passare qualche giorno con il marito Giovanni al prezzo di rinunciare alla pesca; senza pensarci due volte, Teresanna Pugliese mette da parte il cibo per concedersi del tempo all’insegna dell’amore.