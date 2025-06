Teresanna Pugliese si sfoga dopo la diretta dell'Isola dei Famosi 2025 e confessa di essere amareggiata per essere stata nominata ancora una volta

Teresanna Pugliese è riuscita a conquistare la finale dell’Isola dei Famosi 2025. In realtà, la naufraga si è accaparrata un posto nell’ultima puntata di questa edizione ma non è ancora una finalista ufficiale. La semifinale l’ha vista, ancora una volta, grande protagonista di questa edizione, ma le liti nate con gli altri naufraghi l’hanno infine penalizzata. È stata lei, insieme a Jey Lillo, a finire in nomination: uno dei due non sarà finalista nella puntata di mercoledì prossimo.

La naufraga si è detta amareggiata per l’ennesima nomination, tuttavia ha ammesso di essere comunque felice per aver portato a compimento il percorso all’Isola dei Famosi 2025. “Sono molto triste perché mi hanno nominata, ma sono anche molto felice perché sono arrivata alla finale. Grazie, se c’è una parola più grande di grazie la dedico a chi mi sta sostenendo.”, ha dichiarato subito dopo la fine della diretta su Canale 5.

Teresanna Pugliese, confessione commossa dopo la diretta dell’Isola dei Famosi 2025

Teresanna Pugliese non ha poi trattenuto le lacrime quando si è lasciata andare ad un’ammissione molto personale: “Sono soddisfatta di quello che sono riuscita a fare. Ieri qualcuno mi ha chiesto se sono fiera di me e io ho fatto difficoltà a rispondere, perché a volte non ti senti mai abbastanza. Invece sono molto fiera di me”, ha concluso tra la commozione. Teresanna, d’altronde, è stata una vera protagonista di questa edizione del reality e, secondo molti, merita assolutamente la finale. C’è, anzi, chi crede che debba essere proprio lei la vincitrice dell’Isola dei Famosi 2025, perché è riuscita ad essere se stessa sempre, anche se questo significava andare allo scontro.

