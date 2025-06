Non sono stati giorni facili quelli appena trascorsi per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025. La tempesta che si è abbattuta sulla playa ha spossato tutti, e c’è chi ne ha risentito anche psicologicamente, come Paolo Vallesi e Teresanna Pugliese. Se il primo ha mostrato evidenti segni di cedimento, arrivando anche a litigare con l’amica Patrizia Rossetti per i pezzi di cocco, Teresanna è crollata in lacrime al pensiero dei suoi figli.

L’ex tronista di Uomini e Donne è oggi una influencer e mamma di due bambini: Francesco, di 10 anni, e Gioele, di 17 mesi. È proprio pensando a loro che la naufraga ha ammesso, durante una chiacchierata con Jay Lillo, di stare male in un modo che non pensava. “Non mi aspettavo di soffrire così. – ha ammesso – Ho speso tutta me stessa per costruire la mia famiglia, senza riserva. Il fatto che mi perda anche un singolo istante mi fa soffrire. So che non sono loro ad avere bisogno di me, sono io ad avere bisogno di loro.” ha spiegato tra le lacrime.

Teresanna Pugliese in crisi per la mancanza dei figli all’Isola dei Famosi 2025: rischio abbandono?

Teresanna Pugliese si è sempre mostrata forte all’Isola dei Famosi 2025, e tranne qualche tentennamento causato dal malessere per la fame, la naufraga non aveva mai esposto una sofferenza tale dovuta dalla mancanza dei suoi affetti. Motivo per il quale c’è chi teme che possa abbandonare il reality così com’è accaduto nelle ultime settimane per molti compagni d’avventura. Sarebbe, in quel caso, una grossa perdita per il programma: Teresanna si è infatti imposta come una delle protagoniste assolute di questa edizione dell’Isola dei Famosi, grazie alla sua schiettezza e alla determinazione mostrata finora. Chissà che Veronica Gentili e gli autori dell’Isola non decidano di farle un regalo nella diretta di domani per scongiurare questa possibilità.

