Teresanna Pugliese ha vissuto un momento molto intimo all’Isola dei Famosi 2025. La naufraga si è raccontata ai compagni d’avventura, tirando fuori una parte della sua vita molto dolorosa. Teresanna ha infatti parlato della sua infanzia, di come sia dovuta scappare da suo padre insieme a sua madre e ai suoi fratelli, e alle difficoltà che ne sono conseguite. Oggi, però, la naufraga ammette di avere tutto ciò che ha sempre desiderato grazie, soprattutto, all’incontro con l’uomo che è diventato suo marito: Giovanni Gentile.

Ai compagni naufraghi, Teresanna ha parlato di lui con parole di grandissimo amore: “Conosco Giovanni: era l’anno in cui io facevo ancora eventi, ospitate… lui è stato la primavera a dicembre.”, ha esordito. “Io e lui non ci siamo più staccati: ha preso la mia anima, l’ha abbracciata e ha curato tutte le ferite e mi ha salvata. Oggi sono la donna che volevo essere da bambina, ho tutto quello che desideravo da bambina.”, ha spiegato, commossa, ai compagni d’avventura.

Le stesse lacrime che ha poi versato parlando di suo marito davanti alle telecamere dell’Isola dei Famosi 2025, in confessionale. Giovanni Gentile non è soltanto riuscito a farla innamorare, ma è stato anche la persona che le ha dato la forza di credere in sé stessa: “Sono stata una ragazza molto insicura, senza autostima. – ha spiegato Pugliese – Queste due caratteristiche sono sparite nel momento in cui ho avuto la consapevolezza di essere amata.”

Una consapevolezza datale proprio da suo marito, che per lei è anche volato in Honduras pur di starle vicino una sola sera. Un grande amore, quello della coppia, che ha portato alla nascita di due bambini: Francesco e Gioele.