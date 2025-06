All’Isola dei Famosi la naufraga Teresanna Pugliese si è lasciata andare a un pianto parlando del rapporto con la madre: “Ancora adesso la rimprovero”

Si sa che all’Isola dei Famosi i naufraghi, ancora di più che al Grande Fratello, forse perché soffrono veramente e non se ne stanno apparecchiati sul divano tutto il giorno, si lasciano andare alle confessioni a cuore aperto, alle rivelazioni più nascoste e chi ne ha più ne metta. Oggi è toccato a Teresanna Pugliese che è senza dubbio una delle concorrenti più forti dell’edizione, che potrebbe insidiare la vittoria a Cristina Plevani (lite molto accesa) e Omar Fantini.

“C’è stata una fase in cui ero in conflitto con mamma” ha confessato la naufraga, “ma sempre complici. Eravamo le due donne di casa. Poi ho avuto una fase di grande ribellione dove litigavamo sempre”. La loro infanzia non è stata delle più felici come ha avuto modo di raccontare proprio con la madre in un’intervista a Verissimo.

Teresanna Pugliese si commuove parlando della madre: “Ancora adesso la rimprovero”

“Una sfida continua” ha raccontato Teresanna Pugliese a proposito del suo rapporto con la madre quando era più giovane, scoppiando poi in lacrime, “ancora adesso la rimprovero come lei rimproverava me”. Mario Adinolfi, che ne ha ascoltato la confessione, le ha poi chiesto se si considerasse una brava mamma perché lui è “un papà così così”.

Quando il naufrago, scherzando, le ha detto che avevano una cosa in comune se anche a lei dicono di essere un po’ una rompiscatole lei ha replicato “non ho intenzione di avere delle cose in comune con te”. Per il resto nel daytime de L’Isola dei Famosi si è parlato anche di Dino, Paolo e Jasmin che stanno passando del tempo su un’altra isola dove cucinano e cantano.

