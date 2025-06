Teresanna Pugliese ci ha provato, ma il fuoco che arde nel momento delle nomination ha fatto vacillare i suoi propositi ‘sovversivi’. Lei, come altri pochi fortunati tra i naufraghi, ha potuto beneficiare di un bel piatto di polpette di melanzane gentilmente offerto dalla produzione dell’Isola dei Famosi 2025. La scena è stata piuttosto divertente per i telespettatori dato che ognuno dei beneficiari aveva solo 1 minuto di tempo per riempire lo stomaco con le pietanze. Forse troppo poco; o almeno questo si deduce dalla confessione dell’ex volto di Uomini e Donne qualche minuto dopo quel momento.

“Veronica, prima della nomination devo fare una confessione…”, voce affranta e tono sommesso, Teresanna Pugliese interrompe così Veronica Gentili all’Isola dei Famosi 2025 e sembrava stesse per palesare qualcosa di piuttosto grave. Si sono rivelate forse eccessive le espressioni e toni della naufraga quando invece ha rivelato il piccolo ‘misfatto’: “Ho rubato una polpetta di melanzane e l’ho nascosta al mio posto in Palapa…”.

La confessione di Teresanna Pugliese non ha ovviamente trovato particolare severità da parte di Veronica Gentili; la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2025 si è infatti limitata a consigliare alla naufraga di consegnare la refurtiva evitando un provvedimento disciplinare data l’irregolarità rispetto al premio ricevuto.

Cotto e… restituito; neanche il tempo di raggiungere i compagni che Teresanna Pugliese ha subito restituito la polpetta di melanzane rubata, scongiurando così una punizione per una sciocchezza sicuramente dettata dalla fame e dalla prelibatezza della pietanza.

