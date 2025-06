Teresanna Pugliese a rischio ritiro all’Isola dei Famosi 2025? È questa la domanda che aleggia in queste ore, dopo l’ultimo daytime andato in onda e che precede la diretta di oggi 11 giugno. La preoccupazione sale per la naufraga che è anche al televoto e questa sera scoprirà se dovrà abbandonare o meno il reality. Ma poche ore prima dell’inizio, Teresanna è stata portata via per accertamenti medici. Sulla barca, la naufraga si è mostrata dolorante, anche se non è chiaro cosa le sia effettivamente accaduto.

Sta di fatto che non è la prima volta che Pugliese viene portata via per accertamenti in quest’ultima settimana. La concorrente è mancata per qualche giorno ma è poi tornata nel gruppo, mostrandosi ripresa. Eppure, nelle ultime ore, eccola richiamata per nuovi trattamenti medici. Cosa le è accaduto? Rischia di dover lasciare l’Isola dei Famosi 2025 prima del tempo?

Teresanna Pugliese abbandona l’Isola dei Famosi 2025? Due possibilità per la naufraga

Una domanda che troverà risposta nel corso della puntata di questa sera, quando Veronica Gentili si collegherà con la palapa dove ad attenderla ci sono i naufraghi. Poiché, durante il daytime, Teresanna Pugliese non ha poi fatto ritorno sulla spiaggia, si capirà sin da subito se il problema di salute è importante oppure passeggero. Se, infatti, la naufraga sarà in palapa con gli altri, è chiaro se sarà perché c’è una guarigione in atto. Al contrario, in caso di sua assenza, salirà la preoccupazione per i fan dell’ex tronista di Uomini e Donne, che potrebbe infatti essere rimasta al resort, poco distante, per potersi curare. In questo caso, il suo addio all’Isola dei Famosi 2025 sarebbe quasi certo e sarà Teresanna stessa ad annunciarlo in diretta su Canale 5, collegandosi con la conduttrice del reality Veronica Gentili.

